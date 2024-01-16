《大指挥家》李茂生：「能与前辈李英爱演出爱情戏码相当荣幸」大赞李英爱对后辈体贴照顾

演员李茂生在刚播毕的电视剧《大指挥家》中演出对李英爱始终专情的理事长刘正宰，在李英爱遭遇所有冲击时，第一时间找到她，也不过问任何细节，总是默默守候支持著她。李茂生对於能与李英爱合作演出爱情戏码，也表示感到相当荣幸。

电视剧《大指挥家》描述女性天才指挥家车世音（李英爱饰），人前不可一世的风光，人后却隐瞒著自己的家族史以及婚姻秘密，全剧充满悬疑气氛。演员李茂生在剧中饰演一位浪漫又专情的财团会长，自始至终眼中只有李英爱，除了财力雄厚，守护自己心爱女人的霸气更让观众们喜爱。



李茂生说演出这一角色没有多加思索，车世音热爱著音乐，而刘正宰就是爱著那个爱音乐的车世音，因为李茂生以这样的想法为基础投入这个角色，最后也相当得心应手的演出。剧中的角色刘正宰也因为如同20多岁那时的纯粹想法，而对车世音的感情不加修饰，再度与初恋车世音重逢，他只希望不要再因为任何原因而失去她。李茂生说自己私下也很擅长等待，是不是与角色不谋而合？自己应该也属於纯爱派？



李茂生没想过与李英爱演出爱情戏码能够获得观众们的支持，而能够与大前辈合作，李茂生感到相当荣幸，也提到了李英爱在现场不用特别说什么，只要待在旁边就已经对他很有帮助，而李英爱甚至连吃的东西都很照顾后辈，於是让李茂生觉得这样的关怀无人能及，非常感动，也向前辈致上感谢。



李茂生也提到在现场李英爱相当努力让自己更像音乐家，除了1年前就开始接受指挥训练外，在现场一有时间也立刻练习指挥以及小提琴，虽然李茂生说很想要帮点什么忙，但唯一能做的却只是在一旁看著而已。这部作品对李英爱来说花了很多时间来准备，想必意义也相当重大。



曾演出《夫妇的世界》《宁静海》《三十九》《Cleaning Up》等作品的李茂生，在电视剧《大指挥家》饰演李英爱的追求者，而大萤幕作品也相当多，在最近上映的《露梁：死亡之海》也有演出，大家可以继续留意他日后的新作品。

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