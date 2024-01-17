韩剧中古代的寡妇都是如何排解失去丈夫的苦闷？《夜晚开的花》李荷妮《烈女》李世荣《婚礼大捷》赵怡贤都各有想法！
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韩剧中古代的寡妇都是如何排解失去丈夫的苦闷？《夜晚开的花》李荷妮《烈女》李世荣《婚礼大捷》赵怡贤都各有想法！

韩剧   2024年1月17日   星期三09:18   Mico  

（封面图源：黄Viu煲剧平台提供）

新开播《夜晚开的花》以及热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》与《婚礼大捷》三部都刚巧为大家解惑！不同发展却都走出了属於自己的道路。

所以回归主题，「韩剧中古代的寡妇都是如何排解失去丈夫的苦闷？」

1.赵怡贤勇敢走出门为别人做媒牵线，成就一段段合适的好姻缘（韩剧《婚礼大捷》）
（图源：黄Viu煲剧平台提供）（图源：黄Viu煲剧平台提供）

《婚礼大捷》讲述青孀寡妇郑顺德（赵怡贤　饰）和青孀驸马沈炡㥥（路云　饰）在各自遭遇重大变故后，两人相遇并且人生开始产生交集之后发生的故事，全16集已完结。
（图源：黄Viu煲剧平台提供）

2.李荷妮白天是谨言慎行的高贵人家媳妇，到了夜晚就化身黑衣人翻墙出门行侠仗义！（韩剧《夜晚开的花》)
（图源：黄Viu煲剧平台提供）（图源：黄Viu煲剧平台提供）

《夜晚开的花》讲述温婉贤淑的名门儿媳赵如花（李荷妮　饰）意外成为寡妇后，白天虽然足不出户，但到晚上便换上夜行衣翻墙扶危济困；与朝鲜完美男朴秀浩（李钟元　饰）卷入了意想不到的事件之中，刚播出两集，收视率开出8.2%的亮眼好成绩。
（图源：黄Viu煲剧平台提供）

3.李世荣直接穿越到现代成为时尚的韩服设计师（韩剧《烈女朴氏契约结婚传》）
（图源：黄Viu煲剧平台提供）（图源：黄Viu煲剧平台提供）

《烈女朴氏契约结婚传》讲述古代大龄女子朴联遇（李世荣 饰）在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男姜泰河（裴仁爀 饰），并签下契约婚姻书的奇幻爱情故事，全12集已完结。
（图源：黄Viu煲剧平台提供）

她们各自打破传统的束缚，走出了属於自己的道路～。

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