【韩网热帖】《和我老公结婚吧》真的烦死李伊庚了！韩网友：演完记得去驱魔

《和我老公结婚吧》正在热播，李伊庚在剧中扮演了女主角姜智媛（朴敏英 饰）的男友「朴敏焕」。

李伊庚首次饰演反派，将「朴敏焕」的猥琐、油腻又胆小怕事的多面形象刻画得淋漓尽致，塑造出了「人生角色」。 观众们对於他的登场每次都抱著边骂边看的态度，这出喝红酒的戏份更是让人领略到的「朴敏焕」的油腻，「呼噜噜」搅舌头的场景看得网友直呼「烦死了」。



1. 哈哈哈哈，真的要被他的嘴巴烦死了

2. 怎么能这么讨厌

3. 李伊庚演完这部戏之后记得一定要去驱魔

4. 他是最近所有剧中最让人恼火的角色

5. 疯了，他是怎么想的，居然想出来这样演喝红酒，超有「品味」

6. 演得太气人了，气死了

7. 喝红酒确实要在嘴里放进去点空气，但没让你放那么多啊

8. 哈哈哈哈哈哈哈，又烦人又搞笑

9. 这部戏里李伊庚的演技绝了

10. 他演技怎么可以这么好

11. 又烦又搞笑又讨人厌

12. 他怎么演出这种令全世界讨厌的表演的

13. 本来这部剧就很魔幻，李伊庚完全演出了这个意思

14. 啊啊啊，搞不懂女二位什么会喜欢他

15. 他太适合演这种让人厌烦的角色了

16. 我一边看一边「啧啧啧」

17. 原作漫画里作者描写他就是「只要闭上嘴巴就是看上去很正常的大企业职员」，李伊庚简直 演活了这个角色

18. 怎么办，看上瘾了，不停循环看

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