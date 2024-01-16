金裕贞受多重打击已到崩溃边缘～《与恶魔有约》宋江回归恶魔本业，两人恋情如何继续〜（EP.13 – 14）

[有雷]下周就要迎来结局了，没想到这集虐到心坎里！金裕贞先是从充满野心的卢家大哥口中得知父母发生意外车祸有可能是金海淑所造成，接著又从神父那里得知车祸当天恶魔宋江也在场，父亲的真正死因并不是车祸！令金裕贞大受打击，宋江更是感受到两个世界的悖离而自行消失……

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恶魔九元（宋江饰）发现自己曾身为人类的记忆，当时所爱的人也是到曦（金裕贞饰），两人的悲惨结局却让他开始反思，未能对到曦说出真相。卢硕民持续壮大自己的野心，强制收回公司的股权。九元留意到卢硕民的太太变得行为怪异，追问之下夫人终於说出自己的丈夫卢硕民才是不折不扣的恶魔。



卢硕民信誓旦旦地对到曦说出母亲周天淑（金海淑饰）就是造成到曦父母车祸死亡的幕后黑手，原来是卢硕民曾听见事发前到曦父母与周天淑为了公司事务而争吵，周天淑不满而追逐到曦父母的座车，但其实到曦的父母却自顾自的担心著时间。在周天淑的追逐下造成车辆翻覆，到曦的母亲当场死亡，父亲也奄奄一息。



到曦为了了解父母车祸当时的真相，与九元共同来到了周天淑时常来的教堂，神父要求对到曦单独谈话，并表示周天淑生前也愿意将真相告诉到曦，原来在车祸现场，周天淑见到了恶魔九元，原来到曦父亲也曾与恶魔签约，10年之后必须付出性命还债，於是九元在车祸现场终结了契约，周天淑就此改变了自己的生活态度，并用爱弥补到曦的成长。



到曦这才得知自己的父亲是被恶魔九元收回了性命，於是变得忧郁，九元站在门外也听见她崩溃大哭，自己也渐渐猜到了原因，也从神父口中证实了当日真相。到曦来到九元的办公室，赫然发现密室中的所有时钟都是代表著与九元签约的人，每一个时钟都正在倒数中，时间一到契约终结，签约人也就会失去生命，亲眼见到恶魔结束合约的到曦难以接受眼前的景象。



九元逐渐觉得自己若继续待在到曦的身边，带给她的只有伤害，於是和她说明之后，就直接消失在到曦的生活中……



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