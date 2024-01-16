边伯贤、ONF与CRAVITY 宣布2月27日举办K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI！

所有「爱丽（EXO官粉名）」、「FUSE（ONF官粉名）与「LUVITY（CRAVITY官粉名）」要尖叫了！

2024新春期间最强韩流阵容，集结16位人气偶像，由刚成立新公司「INB100」，担任老板的边伯贤领军，集结人气大势男团ONF的HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK与U六位成员，以及CRAVITY的世琳、ALLEN、廷谟、宇璸、元进、珉熙、刑准、太荣与性珉九位成员，即将於2/17（六）晚间七点於台北「南港展览馆」举办「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」，当天三组艺人准备要好好使出浑身解数，将各自最强的舞台，呈现给现场所有粉丝嗨翻天！

日前宣布成立公司「INB100」，担任老板的边伯贤，首要规划自己的任务，就是亲自与支持的爱丽粉丝见面，而台北站，便是过完年后的第一站，已经有多年没来台的他，边伯贤忍不住雀跃心情，表示十分期待这次演出，更说：「一想到能亲自跟台湾爱丽见面，真的让我很开心也很期待，这段时间推出的许多作品，以及没能亲自展现给大家看的舞台，都将在这次的『K-MAX』呈现给大家，我也会努力准备，邀请你们当天都能来现场同享欢乐！」。自去年7月发行EXO第七张专辑「EXIST」，10月则推出他加入红遍全球的电竞「英雄联盟」，所组成的HEARTSTEEL虚拟限定男团，当中六位冠军角色里，依照其魅力与个性特质，邀请真实人物扮演，而边伯贤便是其中担任Ezreal一角的巨星，边伯贤觉得超有缘份的说：「在第一季时，我使用的角色就是Ezreal，因此当受到邀请要我担任Ezreal时，我深感荣幸！」，而这首「英雄联盟」的主打歌「PARANOIA」，届时也非常有可能透过边伯贤的完美嗓音与舞蹈，出现在这次CONCERT中！不光如此，边伯贤在工作上的优异表现，日前也让他拿下在泰国曼谷举办的「第33届首尔歌谣大赏」的最佳OST奖，让他的演艺生涯又多了一项殊荣肯定！

而人气大势男团ONF自2019年后，相隔近四年才又造访台北，得知即将要与FUSE见面，ONF六位成员纷纷表达出喜悦之情：「非常感动FUSE的呼喊，我们真的要来了，到时不见不散！」，由於同时正逢新春期间进行演出，ONF成员也期待届时亲自感受台北的过年年味气息！另一组则是去年便来过台北举办「WORLD TOUR –MASTERPIECE」的CRAVITY，成员也表达出满心期待，「很开心这么快又能来与所有LUVITY见面，我们将全新打造这次的舞台演出，上次来台北时，获得很多的支持与照顾，让我们依然记忆犹新，觉得粉丝真是太棒了！」。

由「天才爱豆」边伯贤以及ONF与CRAVITY两大势人气男团，即将在2/17（六）晚上七点整，於南港展览馆举办「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」，创2024开春阵仗最大，共16位韩流人气偶像歌手携手演出，更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查询。

节目名称：2024 [K-MAX] TOUR CONCERT IN TAIPEI

演出日期：2024年02月17日（六）

入场时间：18：00 （依现场实际情况而定）

演出时间：19：00

演出地点：台北南港展览馆1馆

演出地址：台北市南港区经贸二路1号

活动票价：活动票价：摇滚A1区、A2区NT$5,800/座席B1区、B2区 NT$4,500区/座席C1区、C2区 NT$3,500/身心席 NT$2,900

起售时间：2024/01/20 上午11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址：https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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