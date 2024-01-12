《因为不想吃亏》阵容令人期待！「Penthouse兄妹」金永大＆韩智贤再合作，还有《海岸村》的申敏儿＆李相二！

tvN新剧《因为不想吃亏》日前宣布由申敏儿、金永大主演后，李相二、韩智贤也确定加入啦！

该剧讲述一位因为不想吃亏而举办假婚礼的女子「孙海英」，以及一位因不想伤害别人而成了假新郎的男子「金智旭」，两人因损益关系而成立的爱情故事，看来又是一部「契约结婚」题材呢！

申敏儿饰演「孙海英」一角，因为没能得到妈妈完整的爱，加上前男友劈腿结婚、在公司也因为未婚而无法享受福利。无论在家庭、恋爱还是工作中都屡屡吃亏，为了不再吃亏，决定与便利商店的工读生举办婚礼。



金永大饰演「金智旭」一角，在便利商店当夜间兼职生的他，被附近住户称为「市民警察」和「小区正义魔人」。个性诚实、对於需要帮助的人无法漠视不管，被称作是「天使工读生」。但却从难搞的客人孙海英后，收到「奇怪的求婚」。



李相二饰演不相信命运般爱情的非婚主义者兼财阀三世「卜圭贤」，他也是孙海英公司的CEO。而李相二和申敏儿曾合作《海岸村恰恰恰》，这次以 CEO 和职员的与众不同的关系再次见面，更加令人好奇。



今日（12日）据韩媒报导，韩智贤也将加入《因为不想吃亏》，不过目前还没有公开会饰演什么角色。韩智贤和金永大曾在《The Penthouse》中饰演兄妹，当时播出时还有不少观众希望他们之后可以合作一下爱情戏 XD 这次时隔3年再次合作，也让许多剧迷都相当期待，希望会有不少对手戏啊！



另外，《因为不想吃亏》由《酒鬼都市女人们》金正植导演和《她的私生活》金惠英作家合作打造，预计在今年播出。

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