Super Junior圭贤想当「全世界住宿舍最久的爱豆」，搬出来秒反悔：「为什么现在才搬？」

近日睽违逾7年再度发行迷你专辑Solo回归的Super Junior圭贤，上遍各大综艺包括热门的YouTube节目《赵贤雅的星期四之夜》（赵贤雅的周四晚），虽然两人私下不熟，却像旧识大聊特聊。

圭贤此次创造最热门的话题莫过於「为什么现在才搬离宿舍」。讲到宿舍，圭贤就要从最早的「寒酸事迹」说起，因为他是忙内又是最晚加入Super Junior的成员，当时宿舍挤那么多人，他得在三个房间之中拿著毯子和行李「流动」睡觉，后来才渐渐有了自己的空间甚至成为宿舍主人，就是这历程，让他对住了17年的宿舍相当有感情，且有著想当「全世界住宿舍最久的爱豆」欲望。



但一搬出来后……圭贤大叹：「为什么现在才搬出来？我一定是疯了，根本不需要住在宿舍17年！」原来，圭贤一出走才体认到一个人住有多自由，以前带朋友回来喝酒都会在群组告知成员们，但当下若有其他人进出都会紧张起来、觉得心虚；自己住之后，他完全不用看别人脸色，洗完澡出来也不用那么拘谨，把窗帘关上就好。



除了宿舍话题，圭贤也提到自己新专辑在收歌的时候，自创曲被刷掉之事。圭贤直言本来心里有些不平衡，但听了被收录的歌曲Demo后被折服了，不过最后七首歌录完后……他心里又觉得怪怪的：「不能再多一首我的歌吗？」赵贤雅问他是不是不太开心，圭贤答是，笑翻现场。



圭贤亦坦承新专辑「让自己很紧张」，因为自己不喜欢「期待之后期待却落空」的感受，所以从来不会向他人剧透自己接下来的行程，包括父母！他回顾服完兵役时，父母会担心他有没有工作，但他却什么也不说，问他是不是拍了什么节目他也守口如瓶，父母都是偶然看了电视才知道儿子还有工作。最好笑的是，圭贤突然拍手大笑对赵贤雅说：「跟你说一件事，我没有跟他们说新专辑要发行了！」赵贤雅瞪大眼睛惊呼：「真的很奇怪（的人???）……」



看完此集，网友都说圭贤很会做Talk Show啊！完整节目如下（宿舍话题8:14起，收歌话题12:06，不想给人抱期待在12:50）：



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