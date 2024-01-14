Yerin用标准中文喊出「我想吃意面」！拍胸脯保证自己是「煮泡面达人」！

女团GFRIEND出身的Yerin独自来台举办粉丝见面会，一抵台就先与媒体们见面，也对明日的节目保密到家，希望给大家一个惊喜。

最近虽然韩国的天气很冷，不过台湾却是很温暖，让刚抵台的Yerin也感觉到台湾充满温暖空气。问起她是否惦记台湾美食？她笑著用标准的中文说「我想吃意面」，原来是因为看了日前来台湾拍摄的电视节目《我独自生活》，朴娜莱、李章宇、全玄茂三人来台吃了许多台湾的道地美食，其中包含了意面、猪脚等等，连Yerin也被吸引，许愿本次台湾行也能吃到。



在2024年一开始，Yerin推荐粉丝们听的歌曲就是2NE1的名曲「我最红」，期许粉丝Woorin们在今年也有很棒的表现，问到Yerin出道至今觉得自己最棒的瞬间是何时？她先是大笑起来，思考了几秒钟，她表示拥有Woorin们的支持，现在就是自己最棒的时刻，另外还透露了自己的个人技，原来是她对画人脸满有自信的，还搞笑透露被她画的人「看了心情不会太好但都说很像」，让全场都笑了起来。



她自曝是「煮泡面达人」，没有任何秘诀，不用在意先放面还是先放调味包，也不用指定加什么配料，只要是她煮出的泡面绝对很美味，并且她也很擅长用泡面汤煮粥，吃过的人都说赞。问她是否担心泡面吃多了脸会水肿？Yerin则表示自己不太会水肿喔！实在太令人羡慕了〜



Yerin曾被粉丝们认为是爱哭包，她说虽然自己现在也会流泪，但比起以前已经受到更多社会的洗礼，尤其单飞后有很多事情需要自己决定，必须更有决断力。最近会让她流泪的事情，应该是跌倒太痛了！自曝刚抵台就在房间踢到东西造成瘀青，还直接露出膝盖部分让记者们都看见她隐约的撞伤部分。虽然Yerin说不想被周围的人照顾，但这样的她的确令人有些心疼。



Yerin近来也参与许多戏剧演出，演戏对她来说是否困难呢？Yerin表示演戏没有她想像中困难，之前可能常常出演MV也很有经验，除了背台词比较有些难度，不过在现场彩排后也能够自然地说出来了。她说目前大家所看到的都还是未经指导的演出，她也透露正在上演技课程，短期内比较专注於个人专辑，大家也可以期待她之后的演出喔！



Yerin对於明日的表演环节不多透露，只说自己为了不要太紧张而非常努力的练习。2024年Yerin也期望自己不要受伤，身体健康，希望支持她的粉丝Woorin们都能过得幸福。

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