朴修弘「家庭丑闻」后续：大哥法庭上大哭「我一直把他当儿子养」！哥嫂被求刑7年、3年

韩娱圈最惨男明星朴修弘与哥嫂的官司暂时告一段落，检察官以朴修弘的哥哥、嫂子涉嫌贪污分别求刑7年和3年。

朴修弘遭父母、哥嫂吸血，一人挣钱养全家，没想却被家人侵吞百亿财产（韩币），还被偷买下高额死亡保险，受益人正是亲哥一家，令人毛骨悚然！开庭时，朴修弘的老父母也完全不顾及他，一味偏袒大儿子一家，更在庭上训斥、威胁他。 一连串的家庭丑闻曝光时，网友们无不心疼朴修弘，痛骂其家人是恶魔。

朴修弘的哥、嫂涉嫌於2011年至2020年掌管他经纪合约时贪污了公司以及朴修弘个人资产高达61.7亿，检方透露：「被告人朴某不仅涉嫌贪污，还严重损害了朴修弘的形象，庭审过程中不断推翻自己的证词，虽然他态度不佳，但考虑是初犯，最终向法院求刑7年。 而朴修弘的嫂子李某并非主犯，因此对她求刑3年。 」



朴修弘在第4、5次庭审中一再强调希望法院严惩哥嫂。 法庭上，朴修弘的大哥在做最后陈述时表示：「（他挨过）一个想要诈取保险金的卑劣大哥以及不让他结婚的坏父母的打，其实我一直把修弘当儿子养，一直支持他，这是永远不会变的。 我会好好为犯下的错赎罪的，其实我每一天过得都很痛苦，觉得委屈又心痛，我希望父母和我们三兄弟还能回到和睦的时候。 」

朴修弘大哥的陈述也引发了韩国网友的讨论，大家纷纷表示：「你只是大哥，不是他爸」、「把他当儿子养？疯了」、「是把他当作赚钱工具吧，4、50岁的弟弟当儿子养？」、「就是为了偷走弟弟的财产吧」、「他是想说因为把他当儿子养，所以才用弟弟的钱吧」、「 看到侄子说叔叔的财产都是我的，就知道一家人是什么货色了」、「想要回到从前的意思是想继续侵吞弟弟的财产吧」等。

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