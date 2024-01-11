AOA前成员酉奈2月结婚！与作曲家新郎因音乐结缘，SISTAR19《Ma Boy》&ITZY《DALLA DALLA》主创名单都有他

今日据韩媒报导，女团AOA出身的酉奈将於2月18日在首尔某处举办婚礼，目前已经拍好婚纱照，正在向亲友们通知新婚喜讯。

酉奈2012年作为AOA成员出道，曾参与两个小分队AOA Black和AOA Cream的活动，还作为演员出演《皇太子的王子》《Single Wife》《Summer Snow》等剧集和音乐剧，还以艺名 E.NA 为ITZY《DALLA DALLA》和TWICE《Heart Shaker》担任和声。



2021年酉奈与FNC娱乐专属合约到期不续约，退出AOA并离开公司。 退团后的酉奈经常通过IG分享日常生活，职业转型为瑜伽和普拉提/皮拉提斯（Pilates）讲师。



酉奈的未婚夫是音乐制作团队「星星们的战争」两为成员之一、作曲家姜正勋（音）。 「星星们的战争」创作过很多大热Kpop歌曲，包括SISTAR19《Ma Boy》、帝国之子（ZE：A）《后遗症》、BIGSTAR《Full Moon Shine》、Hello Venus《Wigeul Wigeul》、T-ara《So Crazy》、Wanna One《To Be One》、TWICE《Heart Shaker》、 ITZY《DALLA DALLA》《WANNABE》等等。



酉奈以艺名 E.NA 进行作词、作曲、和声工作期间，与「星星们的战争」2016年创立的公司TEAM GALACTIKA*有过多次合作，两人的缘分可谓由音乐串起。

▽最后来听一下姜正勋参与创作、酉奈参与和声的歌曲吧！来自女团ITZY的《DALLA DALLA》：



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