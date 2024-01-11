金荷娜＋延玗臻＋张胜祖《抓住你的衣领》确认合作～预计3月初首播

预计将於2024年3月首播的KBS2TV新剧《抓住你的衣领》是一部爱情惊悚追踪电视剧，剧情描述抓住了坏人衣领的记者，以及将坏人铐上手铐的重案组刑警，一同追踪著接连发生的杀人事件，共同陷入这事件的漩涡中。

《抓住你的衣领》的作品原著是来自《2020地上最大徵集展》网络小说部门获得大奖的同名NAVER系列。目前可望由金荷娜、延玗臻、张胜祖共同演出，金荷娜在剧中将饰演专门揪住坏人衣领的记者徐正媛，只要是独家新闻，无论使出何种手段与方法，她总想要成为最先揪出恶人的人，给观众们带来痛快的满足感。



延玗臻则是饰演金荷娜的前男友金泰宪，而金荷娜在剧中现任的丈夫薛宇宰则是由张胜祖饰演。三人的三角关系也将成为这部作品的一大看点。这三位演员们都已累积不少作品，戏路也相当宽广。金荷娜从《通往机场的路》到《重回18岁》令人印象深刻，延玗臻近期则以《三十九》《精神病房也会迎来清晨》等打造暖男风趣形象，张胜祖则是在《死期将至》中短暂露脸，带来机车飞车演技与打斗场面的精采演出。



延玗臻本次饰演的金泰宪是一位重案组刑警，不想做的事绝对无法强迫他，想做的事若不做到就不甘心，语气虽然有点轻浮不过却是浑身充满热血的重案组王牌，透过杀人事件而再度见到了过往的挚爱徐正媛，虽然她已结婚但仍让金泰宪感到动摇。



张胜祖则将在剧中饰演一位富二代兼小说家薛宇宰一角，也是徐正媛的丈夫，表面上虽然很完美，但内心却相当黑暗与空虚，虽然相信只要跟太太在一起就能过上稳定幸福的生活，但因为某起事件后两人开始出现了裂痕。张胜祖将再度展现爱妻魅力，让大家继《死期将至》后再度感受他的变身。陷入三角关系的男女会展开什么样的故事，《抓住你的衣领》即将於3月首播。



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