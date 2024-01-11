大热韩漫改编动画《我独自升级》现已於各大平台跟播放映

由人气韩国小说改篇而成的动画《我独自升级》（나혼자만레벨업，俺だけレベルアップな件）已於2024年1月7日开始播放，本次将由作曲家泽野弘之担任动画主题曲以及配乐的作曲连同韩国组合TOMORROW X TOGETHER合力打造主题曲「LEveL」，阵容强盛！

《我独自升级》动画，已於1月7日在以下平台开始放映：

▸台湾：巴哈姆特｜中华电信MOD｜CATCHPLAY+｜friDay影音｜Hami Video｜KKTV｜myVideo｜LINE TV｜LiTV｜ofiii

▸香港：Viu OTT

▸新加坡：CATCHPLAY+｜meWATCH

▸Asia regions: Bilibili Asia｜Crunchyroll｜iQIYI Asia｜Netflix

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作品简介

《我独自升级》原作漫画自 2016 年 7 月在 KakaoPage 连载，到 2018 年 3 月公开 DUBU 作画的版本。原作漫画除了在 2019 年获得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫画部门第一名外，也是次年的Piccoma AWARD 2020 年度获奖作品；同时它也在 2020 年以 10 星满分成绩成为韩国 KakaoPage 2020 年度网路漫画第一名。

剧情介绍

十多年前，世界各地突然出现连接异次元与现实世界的「传送门」，而被称之为「猎人」的觉醒者也相继出现。「猎人」们利用其自身能力，攻略传送门内的地下城并以此为业。而在众多强大猎人当中，有位被称为人类最弱兵器的下级猎人——成振宇。某一天，他在地下城中负伤濒死之际，面前突然出现了一道神秘任务视窗。危急关头选择了接受任务的振宇，发现自己有了「升级」的能力…

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