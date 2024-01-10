Super Junior利特向记者行大礼「托付圭贤」，梦到圭贤穿JYP式塑胶衣秀腹肌XD

Super Junior忙内，同时也是美声主唱的圭贤，昨（9）日举行了全新迷你专辑《Restart》Showcase（发行纪念表演秀），是他来到新公司Antenna后的第一次回归。特别的是，即便离开老东家SM娱乐，此次主持Showcase的MC仍是Super Junior利特。

利特本身是Super Junior大哥也是著名MC，除了各大颁奖典礼，SM娱乐自家歌手重要的发布会也少不了他主持，去年他接下SM新男团RIIZE出道Showcase主持棒，后来就有网友称他是「社内助产士」，因为更早的EXO、NCT与aespa的出道Showcase都是他主持的！而圭贤去年起个人约改签Antenna，没想到首次回归的Showcase MC也是利特！



接下主持展现Super Junior团魂与兄弟情之外，利特当场还向记者行大礼，谦逊旭的感谢就算天气不佳仍愿意出席的记者们，并且祝福记者们新年快乐、希望能多多照顾「我们圭贤」。利特独自跪下行大礼的举动，动容无数韩国海内外网友与粉丝ELF们，感叹他真的是非常好的队长与哥哥。



Showcase上当然也有Super Junior必备(?)的搞笑之处，即利特透露自己当天做了一个梦。梦的内容是什么呢？圭贤Showcase上穿著JYP朴轸永Style的透明塑胶装登场，利特问他为什么穿这样，圭贤一边回答自己很认真健身一边展示肌肉，现场的记者都喧腾起来喊：「曹圭贤――曹圭贤――」圭贤听完这个梦的内容，笑笑说自己还没练好身材，不过相信利特认为这是大发的徵兆：「我也能变得像朴轸永前辈吗？」结果利特竟回：「从今天开始就是有机农歌手。」XDDD（按：朴轸永崇尚有机食品）



▼朴轸永



从SM娱乐转往Antenna必定是一大话题，利特先说自家SM娱乐是好公司，但说Antenna的色彩更适合圭贤，不过话到后头又歪楼，称赞Antenna风景好、「希望能统一……」讲完就道歉，圭贤只能无奈的说「太恶劣了」，一副很习惯哥哥胡言乱语的模样。



圭贤在和记者的对答正式多了，他表示Antenna是规模比较小的公司，所以跑流程更简单，有什么建议都能很快得到反馈，如录音时柳喜烈代表也跟著坐了6个小时关心他录音，他有什么想法都可以当场说出来并修改，「这让我很舒服」。他也透露柳喜烈几乎每天就和自己联络，问候他、关心他。



▼Showcase相关影片



圭贤《Restart》主打歌MV〈不是那样的〉，以及整张专辑音源均在会后几小时公开，专辑其中一首收录曲〈Thanks To You〉还是SUPER JUNIOR小分队K.R.Y.合唱，队友艺声与厉旭也是从SM娱乐跨刀与圭贤合作。厉旭与东海也在歌曲公开后在IG发限时动态替圭贤应援，厉旭说听完主打歌都要流泪了，而且「每首歌都很珍贵，祝福Restart圭贤的未来」，东海则对著歌名问：「什么不是那样？」



最后附上更多Showcase现场照片：



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