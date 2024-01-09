出道4个月的新人见出道29年的大前辈李笛居然先握手+拥抱！韩网友：喔，是他啊，那没关系

出道4个月的新人爱豆居然先伸手并拥抱出道29年的大前辈李笛？

刚看到theqoo上标题的时候，第一反应就是「谁这么不讲礼貌」，握手礼仪之一就是要长辈先伸手啊，点进去仔细一看，哦哦，完全情有可原，孩子肯定是看到大前辈太激动了。

엔딩때 이적 선배님과 인사하는 찬영이



가요대제전 앤톤 pic.twitter.com/yTMULryE9C — only for TN (@only_for_TN) December 31, 2023

韩国网友分享了12月31日《MBC歌谣大祭典》上最后出演嘉宾集体上台的一幕，RIIZE成员Anton穿越「人海」走到了前辈李笛面前，率先（?）伸出了手，并拥抱了对方。 这一幕看得网友们议论纷纷，温馨留言：「爸爸的朋友」、「李笛叔叔」、「是叔叔啊」、「说不定比起其他爱豆同事，他和李笛的关系更亲」、「别人是金汤匙，Anton是尹尚汤匙，哈哈哈哈，歌坛最厉害的汤匙了」、「李笛也会觉得很新奇吧，从小看著长大的孩子成了爱豆」、「爸爸的人脉就是我的人脉」、「 别人眼里的大前辈，他眼里从小就认识的叔叔」等。

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