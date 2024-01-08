薛仁雅有望成郑敬淏新剧女主角！《火线交涉》《D.P：逃兵追缉令》超强编导联手打造《劳务士卢武镇》

有郑敬淏和薛仁雅的颜值和演技，加上《火线交涉》导演、《D.P：逃兵追缉令》编剧班底，这部剧不追都不行啦！

《劳务士卢武镇》以职业为「劳务士」的主人公「卢武镇」为中心，讲述各种劳动现场发生的矛盾，以及各个人物和人际关系的故事。 韩国的「公认劳务士」类似於劳动顾问，提供劳动法律、社会保险、政府补贴等相关知识的咨询服务，协助事业单位或劳工了解相关事务。

早在去年8月已有消息称男主角「卢武镇」由郑敬淏出演，今日据韩媒YTN报导，女主角有望由薛仁雅出演，目前她已接到剧本正在考虑。



郑敬淏去年凭《浪漫速成班》获得不少关注和好评，与赵宇镇共同主演的喜剧动作片《BOSS》已拍摄完毕等待上映。



薛仁雅去年通过两部作品《绿洲》《闪亮的西瓜》与观众见面，在KBS演技大赏一举斩获三个奖项「迷你电视剧部门 女子优秀演技奖」「最佳CP奖」「女子网路人气奖」，备受观众喜爱。





《劳务士卢武镇》是韩国女性电影导演林顺礼首次执导的连续剧作品，她曾执导《发球线上》（另译：我人生中最精彩的瞬间）、《揭密风暴》、《小森林》、《火线交涉》等多部知名作品。 剧本方面，由曾为《D.P：逃兵追缉令》创作网漫原著及改编剧本的金普通担任编剧，更加令人期待。 曾推出电影《收尸人》等作品的Broccoli Pictures担任制作。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻