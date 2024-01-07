《与恶魔有约》收视率再创新低，最新一集跌至2.9%！网叹宋江&金裕贞颜值CP无法拯救幼稚剧情

人气小生宋江和童星出身金裕贞主演的《与恶魔有约》昨日播出第12集，收视率从第8集之后一路下滑，作为SBS黄金时段竟跌破3%以下，剩最后4集不知能否翻身？

《与恶魔有约》讲述恶魔遇到人类女子后突然丧失能力、被迫展开同居的故事，作为SBS金土剧（周五六晚播出）以全国收视率4.5%启航，中途两度达到4.7%，最高成绩是首都圈收视率5.2%。 然而第8集之后，虽然男女主角感情虽不断升温、出现越来越多甜蜜戏份，收视率却每况愈下，在网上引起讨论。



韩网友普遍认为最大症结在於剧情幼稚无聊，如果演员表现精彩还好，可惜两位主演的演技也显得无力支撑。 有人指出收视率意义不大，因为年轻观众更倾向於OTT追剧，且昨天有转播球赛、同时段竞争作品《烈女朴氏契约结婚传》大结局，一定会对收视率造成影响，而Netflix海外排名靠前已说明人气。



也有人酸「只有收视率不佳才会说收视率没意义」，同档期另一部剧《模范计程车》收视率突破20%，真正的优秀作品自然会吸引到电视和网络各个群体的观众。



《与恶魔有约》下周五将播出第13集，预告中到曦和九元日益甜蜜，卢硕民却告诉她父母是被周天淑杀死，令到曦陷入惊恐困惑。 希望接下来的几集可以扭转颓势啊！



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