李帝勋再行善事！捐款1亿资助贫困患者，加入乐施会高额捐赠者俱乐部

演员李帝勋最近向首尔峨山医院捐赠了1亿韩元的捐款。 这是他第二次向首尔峨山医院捐款，此前在2021年已捐赠1亿韩元用於帮助贫困患者接受心脑血管和肺部、呼吸系统疾病的治疗。

这笔捐款将用於贫困患者的支援基金，为正在与疾病作斗争、需要帮助的人士支付治疗和手术费用。



李帝勋透过经纪公司表示：「我希望为社会各处需要帮助的人提供一点力量，所以决定捐款。 即便现在情况很困难，衷心希望不久之后能够走出病痛，恢复健康的日常生活。 」

李帝勋自2015年起为国际发展及人道援助组织乐施会担任宣传大使，去年更成为乐施会高额捐赠者俱乐部「Honors Club」的第一位会员。



自2017年以来，李帝勋一直在美丽基金会进行持续的捐助，累计捐款达1亿韩元。 李帝勋因这些公益活动而受到肯定，在第三届善心捐献者奖颁奖礼上获得了行政安全部长的表彰。

此外，李帝勋凭《模范计程车2》在2023年SBS演技大赏上获得大奖，为自己光彩照人的一年划下了句点。 目前正全力拍摄预计於今年上半年播出的MBC新剧《搜查班长1958》，已经杀青的电影《逃走》和《道德风险》也计划於今年上映。



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