結束年末慶典，韓國音放重啟！今《Music Bank》上班路見鄭世雲、金鍾炫、ONE PACT、NTX等

（封面圖源：TVDaily）
韓國每到年末，各音樂節目（音放）就會暫停一般的打歌節目，開始各種特別的大型祭典演出。今（5日）從《Music Bank》（音樂銀行）打頭陣重啟打歌內容，粉絲們又可看見偶像們的回歸舞台啦！以下是《TVDaily》捕捉上班路照片，以及音放舞台：
▼鄭世雲
鄭世雲（圖源：TVDaily）鄭世雲（圖源：TVDaily）鄭世雲（圖源：TVDaily）
▼金鍾炫（原NU'EST JR）
金鍾炫（圖源：TVDaily）金鍾炫（圖源：TVDaily）金鍾炫（圖源：TVDaily）
▼YEAHSHINE
YEAHSHINE（圖源：TVDaily）YEAHSHINE（圖源：TVDaily）YEAHSHINE（圖源：TVDaily）
▼京舒
京舒（圖源：TVDaily）京舒（圖源：TVDaily）京舒（圖源：TVDaily）
▼8TURN（載允、承憲、明浩、允成、潤奎、慶民、旻浩）
8TURN 載允、承憲、明浩、允成、潤奎、慶民、旻浩（圖源：TVDaily）8TURN 潤奎（圖源：TVDaily）8TURN 海敏（圖源：TVDaily）8TURN 慶民&旻浩（圖源：TVDaily）8TURN 明浩（圖源：TVDaily）8TURN 承憲（圖源：TVDaily）8TURN 載允（圖源：TVDaily）8TURN 允成（圖源：TVDaily）
▼Geenius（芮英、始溫、ZOE、MIKA、ANDAMIRO）
Geenius 芮英、始溫、ZOE、MIKA、ANDAMIRO（圖源：TVDaily）Geenius 芮英（圖源：TVDaily）Geenius 始溫（圖源：TVDaily）Geenius ZOE（圖源：TVDaily）Geenius MIKA（圖源：TVDaily）Geenius ANDAMIRO（圖源：TVDaily）
▼ONE PACT（尹鐘佑、Jay Chang、吳性珉、TAG及李藝譚）
ONE PACT 性珉、Jay、藝譚、鐘佑、TAG（圖源：TVDaily）ONE PACT 藝譚（圖源：TVDaily）ONE PACT 鐘佑（圖源：TVDaily）ONE PACT Jay（圖源：TVDaily）ONE PACT 性珉（圖源：TVDaily）
▼NTX（泂鎭、承元、暢薰、恩晧、路賢、材旻、鎬晙、允赫，更多照片可點此前往）
NTX 泂鎭、承元、暢薰、恩晧、路賢、材旻、鎬晙、允赫（圖源：TVDaily）
▼BXB（始遇、河珉、炫佑、智訓，更多照片可點此前往）
BXB 始遇、河珉、炫佑、智訓（圖源：TVDaily）
除了上述歌手，還有樂團2Z、RIIZE、THE BOYZ與東方神起參與打歌，節目最後宣布一位為NCT 127〈Be There For Me〉，擊敗了「冬季逆行神曲」EXO〈初雪〉。
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