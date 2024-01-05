結束年末慶典，韓國音放重啟！今《Music Bank》上班路見鄭世雲、金鍾炫、ONE PACT、NTX等

韓國每到年末，各音樂節目（音放）就會暫停一般的打歌節目，開始各種特別的大型祭典演出。今（5日）從《Music Bank》（音樂銀行）打頭陣重啟打歌內容，粉絲們又可看見偶像們的回歸舞台啦！以下是《TVDaily》捕捉上班路照片，以及音放舞台：

▼鄭世雲



▼金鍾炫（原NU'EST JR）



▼YEAHSHINE



▼京舒



▼8TURN（載允、承憲、明浩、允成、潤奎、慶民、旻浩）



▼Geenius（芮英、始溫、ZOE、MIKA、ANDAMIRO）



▼ONE PACT（尹鐘佑、Jay Chang、吳性珉、TAG及李藝譚）



▼NTX（泂鎭、承元、暢薰、恩晧、路賢、材旻、鎬晙、允赫，‎更多照片可點此前往）



▼BXB（始遇、河珉、炫佑、智訓，‎更多照片可點此前往‎）



除了上述歌手，還有樂團2Z、RIIZE、THE BOYZ與東方神起參與打歌，節目最後宣布一位為NCT 127〈Be There For Me〉，擊敗了「冬季逆行神曲」‎EXO〈初雪〉。

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