李帝勋新剧《搜查班长1958》预告终於来啦！横扫恶势力放狠话：「保护弱者、抓捕坏蛋」

MBC今年第一部剧《搜查班长1958》今日释出首支预告片，经典老剧新编加上李帝勋、李东辉等主演阵容，必须排进追剧清单啊！

《搜查班长1958》改编自MBC於1971年至1989年播出的国民刑事剧《搜查班长》，作为前传讲述男主角「朴英汉」1958年刚刚调到首尔时的故事。

在野蛮的年代里，专门抓小偷的刑警朴英汉和个性丰富的三名同事组成团队，用常识击碎腐败权力的不合理，成为为民除害的刑警。 充满复古元素的搜查过程将为年轻观众带来浪漫和趣味、别具一格的痛快淋漓，也给当年追过《搜查班长》的观众一次回味和感动的机会。

今日公开的预告片中，李帝勋自我介绍：「我是来自黄泉的朴英汉。 我学到的是一旦证实嫌疑就应该彻底关进监狱。 」李东辉饰演钟南警署刑警、人称疯狗的「金尚顺」，正当对充斥腐败与不公的现实感到疲惫时，遇到了与众不同的刑警朴英汉，人生开始发生转折。



朴英汉号称「京畿道擒贼率第一」、为追捕犯人不顾一切，但1958年逐渐进入黑暗时代，首尔的刑事调查并不容易。 从凶杀案到汽车爆炸事故，再到赤手空拳与歹徒枪战。 在这种艰难情况下，朴英汉和他的同事们一起经历失望、愤怒、流泪，心中的信念愈加坚定：「我们只要记住两件事，保护弱者，抓捕坏蛋。 」



崔宇成饰演天生怪力的米店青年「赵庆焕」，日后成为钟南警署的「棕熊手臂」。 尹贤秀饰演精英人才「徐浩政」，梦想成为著名搜查官的，日后成为钟南警署的「诸葛亮」。



《搜查班长1958》由《机密同盟》金成勋导演执导、《黑色太阳》团队发掘的新人编剧金永信执笔，《金科长》《热血司祭》《黑道律师文森佐》朴才范担任creator。 目前尚未公开具体开播日期，先来看预告解解馋吧！



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