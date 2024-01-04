服兵役不耽误放闪！孔晓振老公每天定时传预约email，「这一点」打动曾是不婚主义的她！

昨晚这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来孔晓振做客，聊到婚姻和丈夫Kevin Oh（凯文・吴）时，整个人都在散发幸福的气息~
孔晓振透露两人相识过程，原来是从「金钱关系」开始XD彼时孔晓振刚拍完《山茶花开时》想要休息、到处看表演，其中一次就是看了Kevin Oh的演出，后来去海外看演奏会又通过Kevin买票，於是在连电话号码都没互换的情况下先知晓了对方的存摺帐号。 再后来孔晓振去美国旅行时刚好Kevin也在美国家里，於是相约吃饭，回国后孔晓振主动传简讯给他，就这样慢慢熟悉起来。
孔晓振原本是不婚主义者，直到遇见真命天子：「我自认勤劳、爱运动、工作能力好、待人友善，但他居然比我更加优秀耶。 」孔晓振手机里给Kevin的设定名是「Angel」，夸张地说真的见过他的天使翅膀。 Kevin是在美国长大的韩裔，孔晓振称他讲韩文简单直接、不留误会空间、彷佛纯白天使，让黑暗又难搞的她也变得温和起来，聊起老公双眼闪闪发亮。
其实录这期节目前两天Kevin刚刚入伍服兵役，孔晓振每晚以泪洗面、当天脑袋还很混乱，但惊喜的是Kevin居然提前写好数封Email，预约每天早上10点传给孔晓振！孔晓振惊喜又感动：「像电影一样，他原来是这么擅长做event的人吗？」 还说结婚之后跟谈恋爱时感觉不同，仿佛突然产生血缘关系一般、无法拒绝地互相牵引，甚至愿意代替对方承受病痛。
很多网友看过节目后感慨孔晓振比结婚之前看起来更加快乐幸福，羡慕她遇到美满姻缘，感受到比恋爱更大的爱与安定感。
此外，孔晓振与比自己小11岁的Kevin Oh稳定交往两年后，2022年4月被爆出恋情时双方都干脆利落地承认，同年10月便在纽约举办婚礼。
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