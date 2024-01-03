「台湾囡仔」陈冠睿首场见面会就在本周日！入场小卡超有诚意中韩日都有！

怎么那么暖心～这超值得收藏的啊!!!

在《BOYS PLANET》‎‎「耍金箍棒」‎、‎‎「转手绢」一战成名，舞蹈与歌唱也颇有实力的台湾练习生陈冠睿，生涯首场粉丝见面会终於要展开，就在本周日。

「翩然起舞 陈醉其中／破茧而出 独冠心弦／风采非凡 才华睿出」，陈冠睿首场见面会特地回到台湾举行，命名「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」，票已在上月开卖，开演时间是本月7日本周日，地点位在CLAPPER STUDIO（三创生活园区5楼）。



见面会福利里一人一票就可索取的「台湾场限定小卡组」预览图已公开，每人都能拿到的三张小卡，正面就是陈冠睿自拍照，背面则是陈冠睿印刷签名与手写字，中文韩语日语都有！一般solo的韩星来台只会有两种小卡，没想陈冠睿的设计了三种，原来是要照顾三边的「睿比」（粉丝名），这让睿比们都感到相当动容。



很可惜的是，见面会举行后两周就是台湾高三生迈向大学之路相当重要的「学测」，或是时间正巧邻近大学生期末考，许多学生粉丝遗憾没能参与，也有一些日韩粉丝没办法飞来，看到小卡都相当羡慕、不禁哀嚎起来。

详细售票与见面会资讯都在下方！想见见冠睿、想收藏他小卡的睿比可别错过！目前还有票券，尚未购买的睿比加紧脚步啦！

▼「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」



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