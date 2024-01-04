RIIZE元彬练习生时期短发照曝光，竟然看到了金在中+任时完的影子！还是现在的中长发更有辨识度

男团RIIZE元彬练习生时期照片曝光，引来一片赞叹。

日前，有韩国网友在theqoo上po出了元彬练习生时期的照片，据说是SM娱乐公司新人开发组公开的。 照片中的元彬并不是出道后的中长发，而是短发造型，梳著刘海，显得脸型较长，猛一看竟然能看出金在中和任时完的味道，没想到还是练习生的他就已经星味十足，难怪被称「拯救了SM的花田」。



SM 신인개발팀에서 공개한 라이즈 원빈 연습생때 짧은머리 사진 pic.twitter.com/2f48fdEBc1 — 옷덕후 (@otduckhooo) January 3, 2024

而出道后的元彬则是一头柔顺的中长发，完美修饰了过长的脸型和瘦削的颧骨，使得整个人的气质都柔和了很多，一看就是迷倒众生的脸。



元彬的旧照也引起了广大网友们的兴趣，大家纷纷留言表示：「其实两个时期都很帅，不过中长发更加让人印象深刻」、「他留长发出道是有理由的」、「造型师大加分」、「不管长发还是短发都很帅，只是他独特的气质被长发烘托出更多」、「这种颜值不出道的话，真的天理难容」、「长发帅气100万倍」等。

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