李善均的经纪公司「开告记者」！不再对警方抱任何期待，将亲自为他讨公道

今日（3日）HODU&U 娱乐在官方 SNS 上发布声明表示：「已经知道谣言和虚假事实等正在传播的事实，开始收集相关资料，同时决定采取法律措。」

公司表示在过去的3个多月里，部分媒体对已故演员李善均的恶意、无差别的报导深表遗憾。接著，公司坦言：「直到最后，都希望通过公正的警方调查结果查明真相，但现在已经到了无法再期待的地步，所以本公司将亲自纠正事实。」

同时提到昨天起诉上个月27日晚间报导虚假内容的记者（韩网友猜测是李善均遗嘱相关报导），要求相关记者真诚道歉，并诚实地参加之后要进行的法律程序。



最后，更叮嘱道：「之前的调查还在进行中，到现在尚未结束的情况下，不得已不能接受所有采访。因此，对於来源不明确或未经确认事实报导的所有报导、网上登载的所有贴文，将要求修改和删除，再次嘱咐大家尽快采取措施。」

因涉嫌吸毒而接受警方调查的李善均於上月27日上午10时左右在首尔钟路区卧龙公园附近，被发现倒在车内，失去了生命迹象。继去年10月28日、11月4日之后，12月24日接受第三次警察传唤调查。上月26日，他还向仁川警察厅毒品犯罪调查队提交测谎的申请，诉苦说冤枉。随著李善均的死亡，警方计划以「没有公诉权」结束调查。



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