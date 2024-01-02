专注现任！《烈女朴氏》李世荣甩李俊昊紧牵裴仁爀，《恋人》南宫珉&安恩真不甘示弱XD

各位还记得年末刚结束的《2023 MBC演技大赏》吗？哪一幕最让你印象深刻呢？对小编来说是这一幕……

最佳CP赏公布得奖前的访问环节，主持人金圣柱问以《烈女朴氏契约结婚传》入围的李世荣是不是拿过，李世荣回答前年以《衣袖红镶边》和李俊昊拿过，但不等主持人继续问，马上表明自己「和新的男人结婚了」，她「新的男人」裴仁爀在一旁马上害羞(?)笑弯腰，李世荣一不做二不休主动牵起裴仁爀的手，这一连串动作引发现场粉丝尖叫啊！萤幕前追直播的你是不是也尖叫了？



金圣柱继续问李世荣有没有信心得奖，她看向前辈南宫珉和安恩真（以《恋人》入围）表达了可能不会得奖，但又！牵起裴仁爀的手！两人紧牵了好一阵子，换裴仁爀回答的时候也一样。



金圣柱看了便笑说李世荣裴仁爀这对「薄荷CP」手牵紧紧，看来可以和南宫珉安恩真的「张彩CP」一较高下了，结果南宫珉安恩真不甘示弱，马上牵手还举高高，表情相当有趣。



MBC演技大赏CP赏往年都只能选一对啊！最终由「张彩CP」拿下，不过「薄荷CP」确实也放闪甜到观众了吧！



▼相关影片（李世荣和「前任」李俊昊的CP赏也回顾一下吧～）



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