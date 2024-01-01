【韩网热帖】KBS演技大赏主持很奇怪的路云：眼神空虚+照本宣科

2023年12月31日，KBS演技大赏隆重举行，当天的MC有张圣圭、薛仁雅和路云。

比起张圣圭和薛仁雅，路云的主持功底不尽人意，有网友节选了其中一段公开在了theqoo论坛上，吐槽他「照著提词器念的空虚眼神和一个字一个字往外蹦的照本宣科，张圣圭直接笑倒。 」 影片中路云夸赞薛仁雅，眼神一直盯著上方的某个角度看，口气略显生硬。



프롬프터를 읽는 공허한 눈과 또박.또박. 멘트에

장성규 결국 쓰러지다...ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/8xMYWGXb8k — 둑배 (@dookbae_) December 31, 2023

这段影片很快就引起了theqoo网友的围观，留言已经突破700条（还在不断更新中），大家纷纷表示：

1. 随便抓个路过的KBS职员来都比他流畅

2. 毫无诚意，如果讨厌的话完全可以拒绝啊，这到底是在干什么

3. 我看的节目的时候根本不相信自己的眼睛

4. 他不是不会，而是讨厌，灵魂饱满的新人时期做的很好啊



5. 啊，那他不是没能力，而是没诚意啊6. 连低年级学生主持都比他准备的充足7. MC到底是谁选出来的8. 不过比起歌谣大祭典的时候读的有灵魂多了9. 看的我难受，每次他说话我都关掉声音10. 薛仁雅还要回答他，哈哈哈哈哈11. 他是不是状态不好啊，这次他的台词还蛮多的，如果讨厌的话会直接拒绝吧，整场活动都是这样，我担心他是不是生病了12. 这种水准到底是谁要一直用他，无法理解13. 电视台啊，你找这种人来主持就是你的问题了14. 整场颁奖礼我一直有在看，他从头到尾都是一个样，不过其他时候还可以，只是这段太明显了15. 演技也不好，他到底会什么？16. 主持台词之前没有给他吗？17. 可能因为是直播他有点紧张吧18. 他不是爱豆出身吗，怎么可能害怕和镜头对视19. 感觉他是背了台词的，只是有点紧张，新年了，大家就一笑而过吧20. 这么大的舞台，既然当了MC就应该好好背台词啊，到底是谁这么喜欢用他，而且演技也很一般，他到底会什么

原文：https://theqoo.net/square/3055488053

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