这是同一人！始源在节目中曝「粉丝讨厌浓密落腮胡」的真实反应~节目中剃胡子现场重现美男样貌！

歌手兼演员的Super Junior成员崔始源，出演电视剧时总是呈现帅气造型，不过在没有拍戏时，也时常出现不计形象没有偶包的胡渣造型，不过他却自清「超讨厌浓密落腮胡」，他也在节目中当场剃掉胡子，重现花美男样貌。

日前播出的SBS《我家的熊孩子》节目中，为了回到自己颜值的巅峰时期，崔始源与金希澈使出浑身解数，当日崔始源的帅脸被落腮胡淹没，让棚内的来宾妈妈们看著影片中的始源，不禁提问「这胡子是真的吗？」，对於他的浓密胡子有点惊讶。



而始源也提到留胡子的造型是为了电影的拍摄，正在拍摄河正宇的电影，所以留了胡子长达40天，而且这已经是修剪过的样子了。一般人若同样花40天不可能场出那么浓密的胡子，所以现场的演员林元熙大喊「超羡慕」，希澈也说这并非一般亚洲人能留出的胡子造型，希澈还在始源IG中胡子造型的贴文下留言说「请永远维持这样的造型」，引来粉丝群起抗议！引发全场大笑。



林元熙接著问「原来粉丝不喜欢这样的始源啊？」始源直接提到不久前Super Junior刚举办18周年的粉丝见面会，他还模仿现场粉丝们一看到落腮胡的他，直接嘴巴张得很大，一脸惊讶的样子。希澈说早期女粉丝们喜爱的偶像，大概都需具有一种病态体弱的美，始源也公开了自己20多岁刚出道时的照片，对比之下让大家觉得实在反差太大。



既然粉丝们在见面会上都表现出惊吓并且不太喜欢的意见，希澈也建议始源把胡子剃掉。於是后来始源还直接当场剃掉了胡子，找回了原有的花美男帅气美貌，让粉丝们也放心多了。



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