越是害怕越要面对它战胜它〜《大指挥家》李英爱高机率罹患遗传病！母亲病情瞬间恶化！（EP.5 – 6）

[有雷] 《大指挥家》这两集似乎是李英爱与自己的心魔交战中，其余的事项比较没有什么进展。爱著李英爱的李茂生，以及背著她偷腥的作曲家丈夫，两人都知道了李英爱想要隐瞒的遗传病真相，她该如何面对母亲以及自己的内心恐惧？

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刘正宰（李茂生饰）在车世音（李英爱饰）上台前一刻，告诉她自己已知道了她有50％的高度机率罹患遗传病「雷明顿氏症」，车世音的母亲也因为罹患这样的病而逐渐失忆，感官不再灵敏，手指僵硬，肢体逐渐无法控制等等。刘正宰也联想到这就是车世音从来不愿意抽血检验，也不愿意生小孩的原因。他劝世音检查，但世音却宁可不知道结果，带著希望而活。



车世音始终疑神疑鬼，担心自己出现任何雷明顿氏症的前兆，而活在不安中，同时也害怕媒体或其他人知道这件事情。她向出轨的作曲家丈夫金弼提出离婚，但金弼拒绝，甚至以威胁的方式告诉世音，自己也知道她非常可能罹患这一种遗传病，一旦确定后，她的指挥家生涯自然也无法继续。金弼提出这点并且要世音重新考量婚姻。



世音在指挥途中闪神，担心自己有任何一点点身体上的变化，此时火灾警报器被触发，开始自动洒水，团员们除了各自离席，乐器被淋湿也必须花大笔费用修复。金弼刻意带世音的妈妈来到现场，全团员都见到她罹病的母亲的模样，甚至母亲在现场发病而砸坏了年轻首席露娜的小提琴。当然母亲的来访也引起了团员议论。



隔日媒体竟报导了车世音有50％的风险可能罹患雷明顿氏症，刘正宰看到后相当愤怒，并要求撤下报导，不过媒体却表示这一切都是车世音要求报导出来的。她不怕让大家知道她的高遗传风险，此时最惊讶的是金弼，世音说自己就是要把他手中的王牌用掉，如此一来他还能拿什么威胁？



世音终於来到照护中心，探望自己的母亲。母亲鼓励著世音，并且告诉她她不会像妈妈这样子，妈妈也在此时发病，世音看到母亲的痛苦挣扎，正想按下急救铃，母亲却求她别按…最终母亲就这样离开了，当然对於罹病的她也是一种解脱。车世音到底有没有罹患这样的恐怖疾病呢？



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