韩娱圈追忆哀悼李善均：李政宰郑雨盛赵震雄等前往厅堂吊唁！《我的大叔》「大哥」朴浩山：我的弟弟啊，认识你的人都相信你

27日，李善均所属经纪公司发布消息确认，李善均身故，享年48岁，韩国娱乐圈人士纷纷追忆哀悼。

28日，李善均的家人在位於首尔大学医院的殡仪馆内设了李善均的灵堂，与他合作过《寄生上流》（寄生虫）的导演奉俊昊一早就前来吊唁。河正宇、李政宰、郑雨盛、赵震雄、柳演锡、朴秉恩...等明星也陆续出现在灵堂。



李寿根在广播节目《金英哲的Power FM》中直言「昨天很多人都很震惊，得知了演员李善均的噩耗，太可惜了，愿逝者安息。 」



歌手BoA通过个人IG公开了与李善均的合影，并写道：「想念比任何都努力应援，甚至充当氛围制造者，一直都在照顾我们的队长。 我们总是说一定要见面，现在是我要去见你了，你一直都是孤军奋战的性格，哪怕是现在也希望你只剩下安详与幸福，永远的队长，我的大叔，我爱你，愿逝者安息。」

金高银在自己的IG上公开了与李善均的合影，并未配上任何文字。 照片中李善均微笑著搂著金高银，两人曾经合作过电影《暴走律师》。



与李善均合作《我的大叔》，并在剧中饰演他大哥的演员朴浩山也分享了自己与李善均的合影，并留言道：「不敢相信也不愿相信，直到收到讣告，对我来说善均更是东勋，东勋啊，我的弟弟。你该有多孤单，你该有多痛苦，我该去灵堂的，但我有些害怕.... 不管怎么说今天我都会去的。等下我可能没办法说出口，但你一定要记得，我，认识你的所有人，真的真的相信你。既然已经躺下了，那就安详地、伸直双腿、抛掉所有的伤心，安详地睡吧，安详地休息吧......温暖的弟弟啊 。」

歌手金颂也在SNS上表达了哀悼之意，称：「愿逝者安息，群众心理是最可怕的，这个国家这个社会把人往死里逼，让人又死又活。 没有人一尘不染，只是被发现与还没被发现的区别罢了，没有人在这个大环境下能保证一句『我从不这样』，有时候地位也会改变人，甚至会毁掉人。 我并没有要放任犯罪的意思，应该认罪之后得到应有的处罚，哪怕满身疮痍也要活下去，要为了家人活下去，沉痛、哀痛。 」



整个韩娱圈也陷入深深的哀痛中，不少新剧制作发布会等活动都取消了，以此来悼念李善均。

此外，李善均於今日（29日）出殡。

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