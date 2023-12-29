越是害怕越要面對它戰勝它〜《大指揮家》李英愛高機率罹患遺傳病！母親病情瞬間惡化！（EP.5 – 6）

[有雷] 《大指揮家》這兩集似乎是李英愛與自己的心魔交戰中，其餘的事項比較沒有什麼進展。愛著李英愛的李茂生，以及背著她偷腥的作曲家丈夫，兩人都知道了李英愛想要隱瞞的遺傳病真相，她該如何面對母親以及自己的內心恐懼？

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劉正宰（李茂生飾）在車世音（李英愛飾）上台前一刻，告訴她自己已知道了她有50％的高度機率罹患遺傳病「雷明頓氏症」，車世音的母親也因為罹患這樣的病而逐漸失憶，感官不再靈敏，手指僵硬，肢體逐漸無法控制等等。劉正宰也聯想到這就是車世音從來不願意抽血檢驗，也不願意生小孩的原因。他勸世音檢查，但世音卻寧可不知道結果，帶著希望而活。



車世音始終疑神疑鬼，擔心自己出現任何雷明頓氏症的前兆，而活在不安中，同時也害怕媒體或其他人知道這件事情。她向出軌的作曲家丈夫金弼提出離婚，但金弼拒絕，甚至以威脅的方式告訴世音，自己也知道她非常可能罹患這一種遺傳病，一旦確定後，她的指揮家生涯自然也無法繼續。金弼提出這點並且要世音重新考量婚姻。



世音在指揮途中閃神，擔心自己有任何一點點身體上的變化，此時火災警報器被觸發，開始自動灑水，團員們除了各自離席，樂器被淋濕也必須花大筆費用修復。金弼刻意帶世音的媽媽來到現場，全團員都見到她罹病的母親的模樣，甚至母親在現場發病而砸壞了年輕首席露娜的小提琴。當然母親的來訪也引起了團員議論。



隔日媒體竟報導了車世音有50％的風險可能罹患雷明頓氏症，劉正宰看到後相當憤怒，並要求撤下報導，不過媒體卻表示這一切都是車世音要求報導出來的。她不怕讓大家知道她的高遺傳風險，此時最驚訝的是金弼，世音說自己就是要把他手中的王牌用掉，如此一來他還能拿什麼威脅？



世音終於來到照護中心，探望自己的母親。母親鼓勵著世音，並且告訴她她不會像媽媽這樣子，媽媽也在此時發病，世音看到母親的痛苦掙扎，正想按下急救鈴，母親卻求她別按…最終母親就這樣離開了，當然對於罹病的她也是一種解脫。車世音到底有沒有罹患這樣的恐怖疾病呢？



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