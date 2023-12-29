真的要练到86kg啊？！BTS防弹少年团训练所趣事：问「谁还要再吃一点」时总是第一个站出来

ARMY们千万不要担心防弹少年团成员V会在军队里吃不饱，他绝对不会亏待自己！

近日韩网上传出正在军队服役中的V在训练所里被叫「好好吃饭的训练兵」的消息，引发了很多粉丝和网友的关注。网友A某爆料自己的朋友是陆军训练所的营养师，他称：「朋友说V每天都会问『可不可以再吃一点』，且每次问『还有没有要吃的人』的时候，他都是第一个站出来。 」另一位网友B某也在网上爆料表示：「他真的吃很香。 」得知V在军队里适应得很不错的粉丝们也稍稍安了心。



V在入伍前的某次Weverse直播中曾透露入伍之后会好好锻炼体能，「我一定要养得健健康康，结结实实的，哪怕一次开10场演唱会也不会累，和别人碰到肩膀的时候也绝对不会输。 我现在瘦到了62kg，一定会练到86kg的。 」表达了自己制定的军队体能目标。

看到网友们的爆料，粉丝们也终於相信V有在好好实现自己的目标，纷纷表示：「在外面吃饭就很香，没想到入伍了吃得更香了」、「要吃得饱饱的才有力气训练啊」、「现在终於安心了」、「希望有更多的目击谈曝光出来」等。

此外，12月11日V和同团队友RM一起作为陆军现役入伍，他将於2025年6月退伍。



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