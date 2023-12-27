警方因李善均离世面临强制调查争议！警方澄清：「没有进行高压调查，在同意的情况下进行」

27日上午，在首尔钟路区卧龙公园附近，演员李善均（48岁）园被发现倒在车内，失去了生命迹象。

在车上发现蜂窝煤况，警方表示：「虽然很难公开，但推测是做出了极端的选择，死亡前李某的行踪还在调查中。」



今年10月，警方以某娱乐场所室长A某的陈述爲基础，开始对李善均吸毒嫌疑进行调查。负责该调查的仁川毒品犯罪调查队，致力於证明李善均在位於首尔江南区的A某的会员制娱乐场所及A某的住宅等地吸食大麻和氯胺酮（K粉）等多种毒品的嫌疑。



但是，李善均的头发精密检查结果显示爲「阴性」，对头发以外的其他体毛等的追加精密检查中也被判定爲「阴性」，在第三次传唤（23日）还进行19小时调查。因此有人指出，警方是不是进行无理的调查。

对此，仁川警察厅相关人士表示：「没有进行高压调查，所有调查都是在嫌疑人（李善均）的同意下进行的。三次传唤调查都是在两名律师在场的情况下进行的，（23日进行的）夜间调查也得到了本人的同意。」相关人士接著解释：「对於在调查中去世感到惋惜，死亡原因还没有查明，所以无话可说。毒品嫌疑将以无公诉权告终。 但是李善均是受害者、A某是嫌疑人的恐吓事件将按照程序进行调查。」



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