警方因李善均離世面臨強制調查爭議！警方澄清：「沒有進行高壓調查，在同意的情況下進行」

27日上午，在首爾鍾路區臥龍公園附近，演員李善均（48歲）園被發現倒在車內，失去了生命跡象。

在車上發現蜂窩煤況，警方表示：「雖然很難公開，但推測是做出了極端的選擇，死亡前李某的行蹤還在調查中。」



今年10月，警方以某娛樂場所室長A某的陳述爲基礎，開始對李善均吸毒嫌疑進行調查。負責該調查的仁川毒品犯罪調查隊，致力於證明李善均在位於首爾江南區的A某的會員制娛樂場所及A某的住宅等地吸食大麻和氯胺酮（K粉）等多種毒品的嫌疑。



但是，李善均的頭髮精密檢查結果顯示爲「陰性」，對頭髮以外的其他體毛等的追加精密檢查中也被判定爲「陰性」，在第三次傳喚（23日）還進行19小時調查。因此有人指出，警方是不是進行無理的調查。

對此，仁川警察廳相關人士表示：「沒有進行高壓調查，所有調查都是在嫌疑人（李善均）的同意下進行的。三次傳喚調查都是在兩名律師在場的情況下進行的，（23日進行的）夜間調查也得到了本人的同意。」相關人士接著解釋：「對於在調查中去世感到惋惜，死亡原因還沒有查明，所以無話可說。毒品嫌疑將以無公訴權告終。 但是李善均是受害者、A某是嫌疑人的恐嚇事件將按照程序進行調查。」



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