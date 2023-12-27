SBS演技大赏奖落谁家！《模范计程车2》李帝勋、《浪漫医生金师傅3》韩石圭、《恶鬼》金泰梨、《灾后调查日志2》金来沅

即将於29日晚上揭晓的2023年SBS演技大赏，除了这一年以来有许多出色的演员与作品即将受到奖项的肯定外，最终的大赏奖落谁家也是大家好奇的焦点。

今年SBS播出了许多脍炙人口的好电视剧作品，果然是代表性的频道，而今年的最终大赏也是大家关注的焦点，而SBS也公开了4位最强候选人，分别是《模范计程车2》李帝勋、《浪漫医生金师傅3》韩石圭、《恶鬼》金泰梨、《灾后调查日志2》金来沅。



首先是收视率高达20％以上，荣登2023年度最佳电视剧的《模范计程车2》，当然剧中的灵魂人物，最强司机李帝勋绝对是大赏的候选人之一，继精彩第一季剧情后，第二季有更加丰富的副线故事以及角色扮演，也有搞笑喜剧演出，展现了彩虹运输整体的团队合作，更让观众们期待著第三季的新剧情。



续集中的经典作品《浪漫医生金师傅3》也再度受到观众们的喜爱，韩石圭所饰演的金师傅再度坐镇石垣医院，以及新建的外伤中心，给观众们带来与前面两季同样的感动与共鸣，金师傅总是令人感到安心又可靠，韩石圭的沉稳演技内功以及领导风范绝对是关键，因此获得观众们的好评，也很可能夺得大赏殊荣。



金恩熙作家笔下的金泰梨也透过《恶鬼》展现了令人毛骨悚然的演技实力，金泰梨在剧中必须在平凡人与被恶鬼附身时的她来回转换，角色的多样性让观众们感受到张力，演技相当写实逼真，受到观众们一致好评，播出当时也创下收视佳绩，平均仍然在双位数以上，金泰梨的出色表现也成为大赏的候选人之一。



《灾后调查日志2》继上半部在2022年底播出，2023年再度回归，金来沅总能清楚掌握现场并且与孙浩俊相互搭配，奋不顾身冲入现场救人，剧中被称为珍岛犬的他更与父亲对立，以及对於急救队员孔升妍的情感，让作品中不仅有紧张的灾难现场，更有事件后调查时的情感交流。金来沅出道多年也再度交出漂亮成绩单。2022年的SBS演技大赏由《读取恶之心的人们》的金南佶获得，今年2023的竞争也相当激烈，大家觉得以上谁最具冠军相呢？本周五晚间即将揭晓。

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