《我的Happy End》暌违六年二度合作！张娜拉＆孙浩俊「最佳情侣」再续前缘

你最期待的「告白夫妇」回来了！由韩国「童颜女神」张娜拉和孙浩俊领军的全新心理惊栗韩剧《我的Happy End》将於12月30日播出。

韩剧《我的Happy End》讲述徐才媛（张娜拉 饰）是个白手兴家的家俱公司老板，同时也是知名的百万网红，生活看似美满如意的她其实有著坎坷的童年，为了填补自身无尽的欲望，她沉醉於追逐成功的人生而不停奔驰；但是在接连遭到背叛、面对冲击性的真相后，她终於试著摆脱欲望和执著的故事。



勇夺最佳情侣奖

《我的Happy End》由《虽然30但仍17》、《医生耀汉》导演赵秀沅执导，剧本更荣获2020年「韩国内容振兴财团」举办的电视剧剧本大赛大奖，实力备受看好！该剧也是张娜拉和孙浩俊继人气韩剧《Go Back夫妇》后，时隔六年二度合作的作品，由於二人在前作表现广受好评，还因此获颁当年「KBS演技大赏」的最佳情侣奖，难怪他们在《我的Happy End》再度饰演夫妻的消息传出后让剧迷相当期待！



后辈定心丸

出道多年的张娜拉除了是韩娱圈中著名的「友谊小姐」，还是不少后辈的心灵鸡汤！近日《白昼之月》女主角表艺珍接受访问，透露拍摄《白昼之月》期间在好姊妹身上得到很多力量：「我和透过剧集《VIP》认识的张娜拉姐姐一直很亲密，每当有烦恼，我都会和她聊天，有这样的前辈真的非常珍贵！姐姐给了我很多建议，中间还一直为我加油，她看完《白昼之月》第一集后，说我做得很好，她看得很开心。」



全新心理惊栗韩剧《我的Happy End》将於12月30日起逢星期六、日在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》等Viu Original原创剧，紧贴亚洲人气剧潮。

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