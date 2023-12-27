2023 SBS歌谣大战红毯上保镳英雄救美！飞身保护aespa Winter，一个动作就压制住了冲上前的男粉

这才是保镳该做的事情！

前段时间男团BOYNEXTDOOR壮汉保镖粗暴对待粉丝的事情曝光后，遭到全网讨伐，也引起了网友们对保镖职责的讨论。 而耶诞节当日举办的「2023 SBS歌谣大战」上出现了保镖飞身保护女艺人的一幕，被网友们当作典范，纷纷表示「这才是保镖该做的事情」。

歌谣大战的红毯上，女团aespa成员Winter正走过人群，微笑著摆手和粉丝们打招呼。 此时只见一名男粉丝拿著相机从人群中跑向警戒线想要和Winter接触，就在男粉丝冲出去的那一瞬间，另一个身影飞身而过，男保镖迅速扑倒男粉丝，将他按在了地上，保护了Winter的安全。 听到声音的Winter也回头观望，吃惊地定在原地楞了几秒。



相关场景火速在网路上传播开来，网友们也大赞男保镖机警，称：「感觉男粉是想近距离拍照，但这样也很吓人，幸好保镖反应快」、「保镖就要这样，事情都发生在一瞬间，肯定要迅速处理」、「这保镖太让人有安全感了」、「反应迅速，处理得当」、「 明明有警戒线，为什么总有人想要靠上去」等。

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