【韩网热帖】李章宇《我独自生活》一开始vs现在的模样，韩网评：他看起来超幸福

李章宇肉眼可见地变胖了。

有网友在theqoo上公开了一则「李章宇在《我独自生活》中一开始vs现在的模样」的帖子，2019年刚加盟节目的李章宇还是典型的韩式欧巴的风格，胖瘦适中。 但如今却要比4年前胖了2圈，整个脸肉肉圆圆的。



对比强烈的照片也引发了广大网友的评论：

1.感觉他肌肉量很高，也有在好好运动的样子，即使有点胖，也比一些体重正常的人健康吧

2. 老实说他真的帅，胖成这样五官还那么好看

3. 钱到帐的话，他很快就会瘦下去

4. 哈哈哈哈，有种人类福宝的感觉，看见他就心情变好

5. 怎么有人变胖了也这么好看

6. 他看上去好幸福

7. 变胖了也还是帅的，身为演员他自己知道要做什么事情

8. 电视都会有放大效果，实际上应该比现在看起来瘦30%

9. 我一点都不担心他变胖，反而觉得他活得很开心，因为是演员，只要钱到帐，很快就能瘦下去。 据说他最近开了米肠汤店，开始进军餐饮业了

10. 很合适去演帅气的熊宝宝，看起来很幸福的样子

11. 开始演戏的话肯定会瘦下去的，电视里看起来很有福气，块头又大，但是他身高很高啊，不需要担心他的健康吧

12. 完全不油腻，反而有种故意增重的感觉，而且他现在看起来好幸福

13. 变得更加让人有安全感了

14. 他的五官真的特别精致

15. 发型的原因让他看起来有点胖，但还是很帅

16. 他说到今年年底都是休息啊，自己会减下去的

17. 会减得很快，只是维持身材比较难，之前为了拍戏瘦身，真的很帅

18. 是从30代青年变30代大叔的感觉

原文：https://theqoo.net/square/3049480343

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