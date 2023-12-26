全炫茂校服初体验献给台湾！《想见你》变《想吃你》，《我独》台中大啖美食遇民众超热情

《我独自生活》「棕榈油」三人组全炫茂、朴娜勑与李章宇来台湾台中展开第三次研讨会的下集内容已播出，同样笑破观众肚皮，也让观众口水直流！

*前情提要：《我独自生活》访台湾台中！全炫茂糗事一箩筐喝茫又吃草(?)，今晚Cos《想见你》‎

上一集我们提到全炫茂喝醉糗事一箩筐，却少提了他化身汉字老师甚至中文老师有多「性感」，点餐有他就用不著翻译。他还帅气(?)变身「茂光汉」，特地穿上凤南高中制服和朴娜勑、李章宇一起cosplay《想见你》（注：朴娜勑一度扮成《我的少女时代》林真心）。特别的是，这竟然是全炫茂人生第一次穿学校制服，因为他读书的年代还不需要穿制服啊！第一次就献给了台湾！



宛如复制前一天在丁山肉丸的情形，第二天「想吃你」一行人在富鼎旺猪脚用餐，足足吃了11盘餐点，光猪脚至少就吃了4盘之多，朴娜勑就像吃意面一样，极满足的吃著猪脚，三个人都被猪脚的入味与软嫩折服。然而，虽然是研讨会，他们却无法好好形容味道如何，包括辣酱，李章宇为了研究味道把三瓶辣酱嗑完了还不知道是怎么制成的！由於涉及侵占全炫茂和朴娜勑的辣酱，棕榈油友情一度卡关XD。



他们模仿《想见你》骑机车，欣赏沿途大楼与绿景共存的市景后，来到充满童趣的壁画景点「彩虹眷村」，以及充满文清青气息的「审计新村」，都遇到相当热情的民众！先是彩虹眷村的「钢铁人」街头艺人，突然招呼棕榈油要帮他们拍照，第一张照片「下手」就惊艳三人，还趁三人写明信片做纪念时，也用艺术字体写了明信片给三人，全炫茂当场再现「中文性感」，解释了那些正面、温暖的字句。



在审计新村时不少人认出了他们，其中一个饮料摊贩还主动送饮料给三人，三人不好意思想付钱，双方互不相让，根本就是台湾常见的人情味情景！另外还有摊贩念出朴娜勑和全炫茂名字，一番沟通之后，棕榈油这才知道自己节目名称在台湾是如何被翻译的。还有一个民众，主动送上芒果干伴手礼，全炫茂接收下后邀请对方「和Star合照」，四人愉快合影。

后续棕榈油还体验了特别的「台式洗头」，美容师帮你洗头的同时会帮你用泡泡做造型，也在逢甲夜市大吃大喝，吃了蜜饯番茄、烤虾、烤鱿鱼、蟹肉棒……″整趟台中之旅每个人都满足不已打了高评分，全炫茂特别提到美食好吃外，和棕榈油一起体验专属台湾的感性是最棒的！

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