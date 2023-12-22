《我獨自生活》訪台灣台中！全炫茂糗事一籮筐喝茫又吃草(?)，今晚Cos《想見你》

《我獨自生活》上週播出的內容，由全炫茂、朴娜勑與李章宇組成的「棕櫚油研討會」，第三屆由忙內李章宇主辦啦！

李章宇此次選擇台中，不只是因為相比台北、高雄，外國遊客比較不認識，也是因為他曾經在台中拍片（《皇恩浩蕩》，台灣中國合作電視劇）長達6個月，想向棕櫚油介紹這個他曾居住過的城市。

從台中火車站下車，途經知名地標宮原眼科，來到了百年老店丁山肉丸，全炫茂發揮漢字實力，加上李章宇事先足功課，棕櫚油三人點餐相當順利，吃了肉丸（肉丸俗稱肉圓）、意麵、水餃、魚丸湯……共累積11個碗盤！過程中朴娜勑吃意麵的神情還相當激動，更有趣的是，全炫茂把烏醋誤滴在桌子上，還是很珍惜的沾來吃。



晚餐一行人改吃高檔餐廳Restaurant le Plein（滿堂），餐廳外觀是老宅改造。三人吃著精緻美食搭配香檳津津有味，結果全炫茂似乎喝茫了，想幫李章宇倒酒結果失手……完全沒倒入杯子！而這只是全炫茂出糗開頭，他後來的記憶幾乎斷片完全不記得逛了超市還用中文與店員溝通。



「要去賣場才能見到一個國家的原貌。」朴娜勑曰，因此三個人買了一堆台灣的醬料，李章宇還用各種醬調做出暗黑料理，鹹死全炫茂和朴娜勑了，全炫茂喝醉的味覺瞬間歸來，和朴娜勑瞬間變身喪屍XDD（章宇啊～台灣的醬料加一點點就很鹹了啊～）！全炫茂還「大把大把」吃香菜，畫面相當奇妙。



「說到台灣就是《想見你》啊！」幸好三人沒有吃出腸胃問題，隔天特地Cosplay《想見你》造型，而正式內容會在今晚播出！好奇「茂光漢」、「不足為俊傑」與「每天尿」版本的《想見你》，就別錯過韓國今晚播出的內容啦！



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