全炫茂校服初體驗獻給台灣！《想見你》變《想吃你》，《我獨》台中大啖美食遇民眾超熱情

《我獨自生活》「棕櫚油」三人組全炫茂、朴娜勑與李章宇來台灣台中展開第三次研討會的下集內容已播出，同樣笑破觀眾肚皮，也讓觀眾口水直流！

*前情提要：《我獨自生活》訪台灣台中！全炫茂糗事一籮筐喝茫又吃草(?)，今晚Cos《想見你》‎

上一集我們提到全炫茂喝醉糗事一籮筐，卻少提了他化身漢字老師甚至中文老師有多「性感」，點餐有他就用不著翻譯。他還帥氣(?)變身「茂光漢」，特地穿上鳳南高中制服和朴娜勑、李章宇一起cosplay《想見你》（註：朴娜勑一度扮成《我的少女時代》林真心）。特別的是，這竟然是全炫茂人生第一次穿學校制服，因為他讀書的年代還不需要穿制服啊！第一次就獻給了台灣！



宛如複製前一天在丁山肉丸的情形，第二天「想吃你」一行人在富鼎旺豬腳用餐，足足吃了11盤餐點，光豬腳至少就吃了4盤之多，朴娜勑就像吃意麵一樣，極滿足的吃著豬腳，三個人都被豬腳的入味與軟嫩折服。然而，雖然是研討會，他們卻無法好好形容味道如何，包括辣醬，李章宇為了研究味道把三瓶辣醬嗑完了還不知道是怎麼製成的！由於涉及侵占全炫茂和朴娜勑的辣醬，棕櫚油友情一度卡關XD。



他們模仿《想見你》騎機車，欣賞沿途大樓與綠景共存的市景後，來到充滿童趣的壁畫景點「彩虹眷村」，以及充滿文清青氣息的「審計新村」，都遇到相當熱情的民眾！先是彩虹眷村的「鋼鐵人」街頭藝人，突然招呼棕櫚油要幫他們拍照，第一張照片「下手」就驚豔三人，還趁三人寫明信片做紀念時，也用藝術字體寫了明信片給三人，全炫茂當場再現「中文性感」，解釋了那些正面、溫暖的字句。



在審計新村時不少人認出了他們，其中一個飲料攤販還主動送飲料給三人，三人不好意思想付錢，雙方互不相讓，根本就是台灣常見的人情味情景！另外還有攤販念出朴娜勑和全炫茂名字，一番溝通之後，棕櫚油這才知道自己節目名稱在台灣是如何被翻譯的。還有一個民眾，主動送上芒果乾伴手禮，全炫茂接收下後邀請對方「和Star合照」，四人愉快合影。

後續棕櫚油還體驗了特別的「台式洗頭」，美容師幫你洗頭的同時會幫你用泡泡做造型，也在逢甲夜市大吃大喝，吃了蜜餞番茄、烤蝦、烤魷魚、蟹肉棒……〞整趟台中之旅每個人都滿足不已打了高評分，全炫茂特別提到美食好吃外，和棕櫚油一起體驗專屬台灣的感性是最棒的！

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