【韩网热帖】局面一片混乱的Netflix新作《京城怪物》

韩国媒体人看完试映会前6集之后给出的报导标题：

「说是京城怪物... 怪物何时出来？」

「朴叙俊&韩韶禧搭档... 但土气又缺乏魅力的《京城怪物》」

「朴叙俊&韩韶禧心动含量为0%的罗曼史，感动和趣味都索然」

「《京城怪物》时代的痛苦和怪物的活跃在『K-新派』面前都变得无用」

「哪里不对劲的《京城怪物》，有需要等part.2的理由吗」

「《京城怪物》制作组可能是第一次做这样的作品，但观众不是第一次看~」

「《京城怪物》，不好奇第二季」



《体育东亚》评论称，剧中很多方面没能满足期待，令人叹息。 例如：怪物一开始很恐怖，后半部却发生难以理解的变化，失去了方向和带领剧情的能力。导演称《京城怪物》的怪物和《Sweet Home》不同，融入更多悲伤情绪，通过身体和表情传达出来。 但记者看完6集认为虽然怪物的故事里有悲伤存在，但跟《Sweet Home》没太大差别。朴叙俊和韩韶禧的化学反应也不尽人意，似乎在寻找节制型罗曼史的路上失去方向。 韩韶禧暴露演技上限，朴叙俊也跟之前的角色过於相似。一般而言，季播剧会凭藉庞大叙事带来的期待感让人想要继续追，但《京城怪物》却不令人感到好奇后边的故事。

原PO表示看完前6集的记者95%都是差评、堪称史无前例，令原本期待的人也放下了期待感，看过剧的人都理解记者为何那样写。 问题包括在奇怪的地方放慢镜头、音乐与氛围不搭、期待怪物却突然用怪物拍新派剧（*韩式过度煽情）、花费巨资搭摄影棚效果却像《大逃脱》《无限挑战》、只有一个镜头的配角都比主演3人演技好，背景设定1945年但主角里没有一个人参与独立运动、好像只是当做刺激性素材而已，令人不爽。 对时代背景缺乏了解的海外观众打分更低，爆米花指数只有17%。



韩国网友评论：

【负面】

1. 记者们全部写差评是有原因的

2. 看完之后... 嗯

3. 这么众口一致的差评，在金秀贤《REAL》之后还是第一次见

4. 这东西拍了2年？花了700亿?...

5. 真的很严重，第一次见到演技、导演、剧本、音乐、化学反应全部是不和谐音

6. 第一次见到Netflix的剧被这么多报导批评演技，韩韶禧朴叙俊真的不搭

7. 一直觉得朴叙俊演技不错，这次真的不行... 韩韶禧就一直是同一个韩韶禧

8. 男女主角色和相关叙事缺乏魅力，故事松懈漫长，无法集中注意力 ᅲ

9. 主演与其说演技差，不如说是重复一直以来的演技，有点腻了

10. 导演功力太差劲，一个场面都拍不好;剧本又太显而易见，让人不好奇后面。 相似的怪兽在《Sweet Home》已经见过，技术却不如《Sweet Home》，谁会爱看呢

11. 拜托不要再乱用京城素材了

12. 第一次见记者一致写差评，简直成了迷之营业kkk

13. 想反驳记者，但我的感想也一样...

14. 看到第5集，感觉问题是故事进展太慢，也许因为要拍出两季吧



【正面】

1. 昨天看完了，也许因为差评太多降低了期待值，一开始反而觉得蛮有趣的

2. 我觉得还不错，越到后边越有趣，期待part. 2

3. 嘤，我看得很开心~！一起看的妈妈也觉得很好看，想看的人就看了再评论吧

4. 好看呀，我熬夜追完了

5. 是不难看啦，确实导演和剧情都有点老套和松懈，「大逃脱摄影棚」很有共鸣

6. 我觉得好看！看到第6集了，后边更有趣

7. 也许因为看了很多差评，觉得没有想像中糟糕，但不至於好看，就全都差口气



出处：https：//theqoo.net/hot/3045572775

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