真正六亲不认的恶魔终於现身～《与恶魔有约》宋江不服命运为金裕贞奋战到底！十字架印记归位（EP.9 – 10）

[有雷]这真的是一部颜值超高画面太美，让你忘了剧情合理性的作品～《与恶魔有约》宋江发现自己的能力尽失，之前所签的契约几乎都无效了。但深深爱上了金裕贞，却得知若要拿回十字印记重新展现神力，自己跟她只能活一个，金裕贞在这样的关头选择牺牲自己，爱情的力量大到违抗了命运。

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都到曦（金裕贞饰）决定放弃所有继承换来和平，与郑九元（宋江饰）认真的玩乐，过著幸福美满的婚姻生活，九元恶魔的态度完全消失，只有一个超宠太太的老公。不过仍然必须揪出刺杀自己以及想对到曦下手的真凶。除了警方正在调查以外，忠心耿耿的黑道团体野狗帮也同步找寻可疑人士。没想到双方一发现真凶下落时，却发现他已遭杀害并且尸体在火场中烧得焦黑。



原本以为操控著戴面具真凶的幕后黑手是周女士的孙子卢岛庆，但其实是真正的恶魔一直想成为会长的父亲卢硕民。年轻时他老是闯祸，甚至杀人，让周女士非常头痛与自责。为了成为会长，他不惜换掉了母亲时常服用的药物，造成周女士的死亡，接著就是逼退都到曦。卢硕民的眼中，儿子卢岛庆是个没用的人，因此卢岛庆百般想证明自己使坏的能力。



九元惊觉自己管理室当中的倒数时钟全部都停止了，所有曾经签下的灵魂契约也都失效，表示自己再也没有恶魔的能力。他找上了路边可疑的神秘露宿女，其实她的真实身分是神，九元要怎么做才能拿回自己的能力？露宿女说除非到曦在月圆之夜前死亡，才能恢复原状。



九元思考了许久，决定与深爱的到曦一同度过最后时光，甚至试试看再一起坠海，到曦希望把能力还给他。於是两人一起旅行，来到海边看海。到曦心中已有决定，决定选择牺牲自己，毕竟恶魔不该卷入自己的家族纷争，甚至为她失去力量。但就在她在商店里买了明信片写下遗愿的同时，卢岛庆开车撞向了店铺，造成一片火海。



还月财团的陈佳映与到曦的表哥周硕训（李相二饰）说明了九元的真实身分，两人也担心九元与到曦有危险而紧跟在后，目睹了灾难现场，此时九元抱著昏倒的到曦走出火场，十字架印记也因此回到了九元的手腕上，到曦也奇迹苏醒。



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