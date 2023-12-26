家人的反应会不会太直接太残酷了～《跟我说爱我》申铉彬手语告白成功，郑雨盛却越显自卑（EP.7 – 8）

[有雷]好不容易两个人终於可以大方手牵手了，没想到挫折感才正要开始。《跟我说爱我》申铉彬的海边无声告白，郑雨盛虽然没有正面回应是否接受，但希望与申铉彬一起做她喜欢的事，看起来两人相处已如恋人般甜蜜，不过随之而来的却是家人的眼光，让郑雨盛感到有些难过。

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暮恩（申铉彬饰）在海边真心用手语告白振宇（郑雨盛饰），振宇虽说不知道能否接受暮恩的心意，但愿意陪著暮恩做她喜欢的事，两人一起看了美丽的日出，也大方的在街上牵起手来，就像一般情侣一样的相处，相约下班后看电影，在家中各自做自己喜爱的事情，各自消磨著时间。



虽然暮恩没有大张旗鼓昭告天下，不过她与振宇手牵手甜蜜约会的模样，已经被弟弟暮谈看见了，暮谈告诉了他们从小到大的好友，音乐人祖汉，祖汉这才发现到自己对於暮恩似乎有些不一样的感情。祖汉当面找上了暮恩，暮恩也承认自己正在与振宇交往，但祖汉却拉长了脸，表情不太祝福不太开心，暮恩只好自行先离开。



接著暮谈与智俞似乎也正要发展出恋人的情感，在路上巧遇了暮恩与振宇，於是大家相约喝啤酒，暮谈发现姐姐交往的对象，是一位需要以手语来沟通的人士，他与振宇两个人也几乎完全无交集，於是暮谈脸色变得很严肃再也没有笑容，甚至喝完酒之后独自提前离开。振宇也能感受到大家对他的不满意，虽然脸上仍然挂著微笑，却逐渐陷入自卑情结。



暮恩还是沉浸於热恋的甜美，她觉得安静更加适合自己，有时间思考更多事情。就在振宇送暮恩回家时，两人在家门口对话，正好被暮恩的父母撞见，父母未通知就来到暮恩在首尔的住处，暮恩听见爸妈的声音而打招呼，背对著的振宇却看起来无所适从。当暮恩介绍振宇是她的交往对象，就连父母亲的表情都不是很愉悦，对於振宇似乎也无法认同。



暮恩在父母离开之后再度来到振宇家，在家中独自陷入思考的振宇出来应门，虽然自己已经很习惯因为听不见而时常造成误会，但他看见暮恩亲友脸上的表情，仍然不是很好受。细腻的暮恩说等不到明天，看看振宇一眼就打算离开，振宇则是追了上去一起散步，暮恩送上亲吻希望给振宇信心，不过身边的视线的确成为一道难以跨越的高墙。



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