李东健首次吐露曾住进精神病医院！13年前8岁弟弟被杀导致自己性格大变：只有冷漠地活著才能熬过去

演员李东健在《我家的熊孩子》中袒露了内心创伤，听完故事的观众们十分揪心。

昨日（24日）播出的《我的熊孩子》中播出了李东健前往医院看病的内容，他看的是精神科。 李东健告诉医生亲近的人都说他酒精中毒，被问及喝酒的频度时，他回答：「不如直接说哪几天不喝来的更快，感觉就像习惯一样每天都喝。 」 因为喝太多酒，李东健 一度手抖，拍剧时被导演发现。



李东健透露自己开始酗酒是从10年前，一躺下就思绪乱飞，根本睡不著，因为害怕而开始喝酒。 医生询问他之前是否接受过治疗，他也老实回答：「很久之前家里出过事情，当时被诊断为PTSD（创伤后压力症候群），医生建议住院治疗。 」这之后李东健就入院治疗了2个月，但他却向家人们隐瞒了住院的事实。 遗憾的是2个月的时间并没有让李东健康复，他不停地产生了「住院到底有什么意义」的想法。



医生小心翼翼地询问触发李东健PTSD的原因，广大观众们这才了解到他的伤心往事，13年前李东健的弟弟因意外身亡。 当时年仅8岁的李东健的弟弟在澳洲留学，只因看了几眼路人，就被2名男性捅死，「当初听到这个消息的时候有5秒中大脑一片空白，然后就立刻去找我妈妈」，李东健根本来不及悲伤，因为他还要安抚年迈的父母。



李东健回忆当时，说道：「清醒的状态让人很痛苦，不想回忆起来的事情总是浮现在脑海中，我就想要麻痹自己，当初可能不该用酒精来麻痹自己吧。 比起悲伤，更多的是背叛感，对这个世界和神明很失望，没办法理解，只剩下愤怒。 从那时起我就变得极端冷漠，要不然根本没法撑下去，觉得如果不是没感情的人的话，就熬不过去，悲伤啊、痛苦啊，人生下来就走向死亡，每天都在想著这些。 」

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