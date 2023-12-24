电视剧都不敢这么拍！IVE安俞真的奇迹出道故事，被叫「MMA小孩」不是没有原因

IVE成员安俞真的人生就是小说照进了现实吧！

这几日，有粉丝在pann论坛上分享了安俞真出道的故事。 2003年出生的安俞真今年刚满20岁，但已经是4代女团中的佼佼者，先是作为限定女团IZ*ONE的一员出道打响名号，之后又成为IVE的重要一员，和队友张员瑛成为了队内最具人气的成员。 如果你知道安俞真这几年走过的路，一定会感叹一句「这就是人生大女主啊」！

2016年，还是国中一年级生的安俞真和朋友决定一起去看「MelOn Music Awards」（以下简称为MMA），非常巧地抢到了第一排的票，在看到台上哥哥姊姊们的精彩表演后，安俞真的心中埋下了想要成为爱豆的种子。

执行力超强的安俞真回家之后立即上网搜寻成为偶像的方法，当时STARSHIP正好有网路试镜，安俞真火速发了邮件，首轮合格的她被通知去单独试镜。 STARSHIP的副社长一眼就看到了安俞真的潜力，因正好出差前往大田，於是就决定去找她签约。 直到现在STARSHIP的副社长都会说「看著她慢慢长大，很庆幸自己当初做出了绝佳选择」。

有时候世间充满了巧合，2021年12月安俞真作为IVE成员正式出道，2022年的MMA上IVE就斩获新人奖、年度歌曲大赏、最佳女团等多座奖杯，安俞真站上了这个曾经赋予她梦想的舞台，可想而知她的心情有多麽的激动。

一年后的2023年安俞真再次站上了MMA，成了颁奖礼的开场主持人，此时的她端庄大气，完全掌控了全场。 而IVE也再次捧起奖杯，横扫年度最佳专辑、MMA Millions top10等奖项，站上了人气巅峰。



看到这里，不少网友已经忍不住感叹：「电视剧都不敢这么写」、「小说女主角要是这么写的话也会被骂」、「MMA小孩」、「别人的20岁」等。

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