任时完超爱《鱿鱼游戏》，看完就打电话给李炳宪求剧透！自爆「我能演第二季太不可思议了」

Netflix韩剧《鱿鱼游戏》热潮席卷全球，大家都在热切等候第2季的开播，之前Netflix就公开了新加盟的演员，其中一人就是任时完。

最近接受韩媒采访的任时完提到了《鱿鱼游戏2》，表示「不可能发生的事情就这样发生了」，感叹能出演《鱿鱼游戏2》就像是在做梦一般，太不可思议了。任时完称：「《鱿鱼游戏》非常好看，我是一口气看完的，是我喜欢的题材，因为太喜欢这部剧了我就给李炳宪前辈打了电话，问他是不是『Frontman』。 我那么喜欢这部剧，根本不相信自己居然能够出演第二季。 」



任时完接著表示：「因为是我很喜欢的题材，所以根本无法相信，这么好的作品竟然这么快找上了我，让我非常吃惊。 」



任时完虽然是爱豆出身，但演技一直受到认可，最近又出演了Coupang Play的新剧《少年时代》，从被霸凌底层，被错认为打架王，展现了前所未有的搞笑演技，尤其是追爱过程中的「油腻感」震惊观众，根本不相信以青春少年感著称的他能够如此完美刻画「呆萌男」。

'소년시대' 감독이 "임시완, 은퇴 걱정 될 정도로 다 내려놨다"더니...

임시완 연기 ㄹㅇㅁㅊㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/SlRAjveeGL — 마고스 (@Creator_Magos) December 13, 2023

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