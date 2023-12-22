话题之作《恋人》再度霸榜！还有《烈女朴氏契约结婚传》《婚礼大捷》《犬系恋人》等等...让你圣诞一口气追完！

无论你是想独自欣赏，还是与挚爱分享，「黄Viu煲剧平台」为你精选六部剧集，让你度过充满甜蜜的圣诞节！

甜蜜之选：Viu Original原创韩剧《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》

最近韩剧流行穿越和转世题材，由车银优和朴圭瑛主演的Viu Original原创浪漫韩剧《犬系恋人》、李世荣和裴仁爀担正的Viu Original原创爱情喜剧《烈女朴氏契约结婚传》同样加入这股元素，且两部剧集涉及大量甜蜜戏码，幕幕吻戏不但令人面红耳热，更引发亚洲各地网民热烈讨论！想过一个充满恋爱氛围的圣诞节，《犬系恋人》和《烈女朴氏契约结婚传》实是不二之选。



紧贴结局：Viu Original原创韩剧《婚礼大捷》

Viu Original原创古装韩剧《婚礼大捷》讲述鳏夫沈炡㥥（路云饰）和寡妇郑顺德（赵怡贤饰）携手为人作媒，却在朝夕相处中擦出爱火的故事。剧集开播以来收视稳定，其中路云表现亮眼，成功搣甩偶像标签！《婚礼大捷》将於12月25日晚上10时在「黄Viu」播出大结局，香港观众可以免费紧贴进度。



话题之作：《恋人》、Viu Original原创韩剧《白昼之月》

由韩国视帝南宫珉、安恩真主理的古装爱情韩剧《恋人》收视口碑双丰收，该剧不但成为MBC电视台唯一打入「2023年十大最高收视韩剧」的作品，南宫珉更被观众一致看好，有力再度问鼎「演技大赏」大奖宝座，足见剧集深得民心！观众可以透过「黄Viu」即时重温这部人气韩剧，亦可一口气收看由金永大、表艺珍主演的Viu Original原创韩剧《白昼之月》，欢度圣诞连假。



同声同气：Viu Original《转角浣纱街》

云集「亿万女星」杨偲泳、吴肇轩、陈颖欣、汤怡、杨天宇等一众影坛新贵，Viu Original原创剧《转角浣纱街》讲述一个怕受伤害、宁愿从不开始的咖啡店女老板，遇上认为痛过才算爱过的分手大师，二人在这小小的咖啡店里，一同见证著众生的爱情故事。《转角浣纱街》集轻松、爱情和友情元素於一身，加上每集仅十分钟，适合各位出门前、等车时无痛追剧！



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