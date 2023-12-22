話題之作《戀人》再度霸榜！還有《烈女朴氏契約結婚傳》《婚禮大捷》《犬系戀人》等等...讓你聖誕一口氣追完！

無論你是想獨自欣賞，還是與摯愛分享，「黃Viu煲劇平台」為你精選六部劇集，讓你度過充滿甜蜜的聖誕節！

甜蜜之選：Viu Original原創韓劇《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》

最近韓劇流行穿越和轉世題材，由車銀優和朴圭瑛主演的Viu Original原創浪漫韓劇《犬系戀人》、李世榮和裴仁爀擔正的Viu Original原創愛情喜劇《烈女朴氏契約結婚傳》同樣加入這股元素，且兩部劇集涉及大量甜蜜戲碼，幕幕吻戲不但令人面紅耳熱，更引發亞洲各地網民熱烈討論！想過一個充滿戀愛氛圍的聖誕節，《犬系戀人》和《烈女朴氏契約結婚傳》實是不二之選。



緊貼結局：Viu Original原創韓劇《婚禮大捷》

Viu Original原創古裝韓劇《婚禮大捷》講述鰥夫沈炡㥥（路雲飾）和寡婦鄭順德（趙怡賢飾）攜手為人作媒，卻在朝夕相處中擦出愛火的故事。劇集開播以來收視穩定，其中路雲表現亮眼，成功搣甩偶像標籤！《婚禮大捷》將於12月25日晚上10時在「黃Viu」播出大結局，香港觀眾可以免費緊貼進度。



話題之作：《戀人》、Viu Original原創韓劇《白晝之月》

由韓國視帝南宮珉、安恩真主理的古裝愛情韓劇《戀人》收視口碑雙豐收，該劇不但成為MBC電視台唯一打入「2023年十大最高收視韓劇」的作品，南宮珉更被觀眾一致看好，有力再度問鼎「演技大賞」大獎寶座，足見劇集深得民心！觀眾可以透過「黃Viu」即時重溫這部人氣韓劇，亦可一口氣收看由金永大、表藝珍主演的Viu Original原創韓劇《白晝之月》，歡度聖誕連假。



同聲同氣：Viu Original《轉角浣紗街》

雲集「億萬女星」楊偲泳、吳肇軒、陳穎欣、湯怡、楊天宇等一眾影壇新貴，Viu Original原創劇《轉角浣紗街》講述一個怕受傷害、寧願從不開始的咖啡店女老闆，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，二人在這小小的咖啡店裡，一同見證著眾生的愛情故事。《轉角浣紗街》集輕鬆、愛情和友情元素於一身，加上每集僅十分鐘，適合各位出門前、等車時無痛追劇！



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