浪漫喜剧《低谷医生》首版预告超爆笑！「欢喜冤家」朴炯植＆朴信惠时隔多年...竟然是这样子重逢 XD

JTBC新剧《低谷医生》由朴炯植、朴信惠主演，讲述前途一片光明但是迎来人生低谷的两名医生，辞职后住在屋塔房上成为邻居后，一起成长且心动的励志罗曼史。

今日公开的首版预告中，是在樱花树下相遇的少年和少女，如同纯情漫画氛围般，吕正宇说著：「那些年...我喜欢的女孩！」下一秒南荷娜跳过跪下来伸出手的吕正宇，心动也只是暂时的，吕正宇又说：「那些年...我讨厌的女孩！」



就像「2009年春天遇到了最糟糕的对手」这句话一样，转学生南荷娜的登场让万年一等生吕正宇产生竞争意识，高中时期两人各种互看不顺眼！接著，南荷娜：「那些年...我想凑的男孩！竟然在人生最糟糕的低谷的情况下再次相遇。」时隔14年再次相遇的两人，目瞪口呆地看著对方 XD



剧中，朴信惠饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」，她通过各种努力、疯狂地学习，成爲医生后也疯狂地工作。在过著除了学习和工作以外，什么都不会做的「无趣」人生，有一天回顾自己突然毁於一旦的人生，她决心改变；朴炯植饰演的「吕正宇」从学生时代包揽所有的全校第一名，就读韩国国内最好的医科大学后，成为实力人品兼备的明星整形外科医生，一直走在花路上，但是因可疑的医疗事故而瞬间陷入人生泥潭。



而《低谷医生》由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》吴贤钟导演执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》白善宇编剧执笔，将在1月27日播出。

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