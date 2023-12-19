润娥2024年2月4日台北见面会「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI」

「少女时代」成员润娥宣布将於明年2月4日在台北国际会议中心举办「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI」见面会，这是她睽违约六年再度带著见面会来台。

今年因为《欢迎光临王之国》掀起话题，润娥也没有忘记海外粉丝对她的爱，因此决定自明年1月6日起，从韩国首尔出发，途中经过香港、澳门、台北、横滨、曼谷、马尼拉、雅加达等亚洲8个城市。见面会取名为「YOONITE」是将自己的名字YOONA与英文单字Unite结合的自创字，除了准备了个人舞台与全新单曲之外，也会跟久违的SONE们聊聊近况以及与透过游戏与现场互动，等许许多多只有在这场见面会才能体验到的内容。

本次见面会除了能近距离与润娥互动外，更有签名海报、签名小卡、欢送等福利，还有台湾限定的「润娥专属小礼」。此外只要购票就能获得海报与官方小卡，充满粉红泡泡的福利只有参加台北场才能获得。

主办单位更在活动前大放送，即日起上网登记即可免费获得润娥小卡，限量名额5,000份，登记截止日期为2024月1月9日 中午12点，欢迎粉丝朋友保握机会，抢先登记。

登记网址：https://evt.uforce.tw/

「YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE in TAIPEI」将於2月4日星期日晚间7点在台北国际会议中心举行，票价为新台币5600、4600、3600、2600元等四种，更多相关详情可洽主办单位优势力娱乐官方脸书专页。门票於2024年1月6日星期六中午12:00正式开卖，更多相关详情请关注优势力娱乐官方FB及IG。





主办单位：优势力娱乐股份有限公司、Men’s uno

图／优势力娱乐、Men’s uno

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