秀智登《ELLE》新年封面，绝美韩服LOOK超惊艳

2024年即将到来之际，「国民初恋」秀智穿著韩服登上时尚杂志《ELLE》韩国版的一月刊封面。
这是自1992年《ELLE》韩国版创刊以来首次将韩服摄影作品作为封面。 作为2023年「韩国韩服潮流计画」的一部份，秀智与韩国工艺设计文化振兴院合作的6家本土韩服企业设计的韩服参与了封面拍摄。 秀智表示：「穿著多位设计师为我设计的韩服，我感觉和韩服更加紧密了。 如果能在推广韩服方面有一点贡献的话那就太好了。 」
秀智还谈到了自己在多个领域（音乐、演艺等）中长期工作的动力，表示：「专注时，激情会涌现出来，对某件事情就会持续做下去，这是我付出激情和心血的体现。 以前我可能会因为各种评价而受伤，但现在我意识到更重要的是如何接受评价。 」
对於如何迎接2024年的新年计画，秀智表达：「最近开始想更加关注身体和健康。 」同时她还表示在备受期待的金恩淑作家的新作《一切都会实现的》的拍摄前会好好休息、做足准备，「我希望能够有趣、快乐地完成拍摄。 」
此外，本次部份照片将於12月24日通过纽约时代广场的大屏幕进行公开。
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